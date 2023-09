Angels doblegan a Rangers y les cortan racha de 6 victorias

Brandon Drury aportó tres imparables, incluido un cuadrangular, y los Angelinos de Los Ángeles doblegaron el martes 9-3 a los Rangers de Texas, imposibilitados de dar otro paso hacia lo que sería su primera postemporada desde 2016. Los Angelinos ganaron apenas por séptima vez en 24 juegos durante septiembre.

Texas, que llegó al encuentro con una ventaja de dos juegos y medio sobre Houston en la División Oeste de la Liga Americana, vio cortada su racha de seis triunfos. Corey Seager, líder de bateo de la Liga Americana, se fue de 2-1 pero dejó el encuentro en el sexto capítulo, uno después de ser golpeado por un lanzamiento en el antebrazo derecho.

Seager batea para .332 y tiene una ventaja de cuatro puntos en ese rubro sobre el cubano Yandy Díaz, de Tampa Bay. Detmers (4-10) aceptó sólo una carrera y cuatro hits en siete capítulos, durante los que repartió siete ponches. Dos de sus victorias han llegado ante los Rangers.Por los Rangers, los dominicanos Ezequiel Durán de 2-0, Leody Taveras de 4-0. El cubano Adolis García de 3-0.

Read more:

latimes »

Reid Detmers provides quality start on mound as Angels beat RangersReid Detmers stroke out seven batters and allowed only one run, Brandon Drury homer as the Angels defeated the Texas Rangers 9-3 on Tuesday.

AL West standings: Mariners gain ground with big win over Astros, Rangers lose to AngelsThe Seattle Mariners moved to a half-game back from the Houston Astros for the third and final American League wild-card spot with a big win over their division rival on Tuesday.

AL West standings: Mariners gain ground with big win over Astros, Rangers lose to AngelsThe Seattle Mariners moved to a half-game back from the Houston Astros for the third and final American League wild-card spot with a big win over their division rival on Tuesday.

Rangers back Gray with 3 straight homers, beat Angels 5-1 to maintain AL West leadAdolis García, Mitch Garver and Nathaniel Lowe hit consecutive home runs in the sixth inning, and the first-place Texas Rangers beat the Los Angeles Angels 5-1 for their sixth straight victory.

Rangers’ Corey Seager leaves game vs. Angels with right forearm contusionTexas Rangers All-Star shortstop Corey Seager exited the Rangers’ game against the Angels with a right forearm contusion Tuesday after being hit by a Reid...

Angels’ Patrick Sandoval exits with oblique injury in loss to RangersA year that started out so promising with his performance in the World Baseball Classic likely ends with a 7-13 record and a 4.11 ERA after he winced on a pitch in the fourth inning of a 5-1 defeat…

Reid Detmers laboró siete capítulos con autoridad para conseguir apenas su segunda victoria desde la pausa por el Juego de Estrellas. El venezolano Eduardo Escobar y Michael Stefanic empujaron un par de carreras por cabeza.

Los Angelinos ganaron apenas por séptima vez en 24 juegos durante septiembre.Texas, que llegó al encuentro con una ventaja de dos juegos y medio sobre Houston en la División Oeste de la Liga Americana, vio cortada su racha de seis triunfos. Corey Seager, líder de bateo de la Liga Americana, se fue de 2-1 pero dejó el encuentro en el sexto capítulo, uno después de ser golpeado por un lanzamiento en el antebrazo derecho.

Seager batea para .332 y tiene una ventaja de cuatro puntos en ese rubro sobre el cubano Yandy Díaz, de Tampa Bay.

Detmers (4-10) aceptó sólo una carrera y cuatro hits en siete capítulos, durante los que repartió siete ponches. Dos de sus victorias han llegado ante los Rangers.Por los Rangers, los dominicanos Ezequiel Durán de 2-0, Leody Taveras de 4-0. El cubano Adolis García de 3-0.

Por los Angelinos, el venezolano Eduardo Escobar de 3-0 con dos impulsadas.