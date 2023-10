Amnistía Internacional le pide a Pakistán no expulsar a refugiados afganos

El regreso forzado a Afganistán pondría a los refugiados en “grave riesgo”, advirtió Amnistía en un comunicado, aunque Pakistán dice que sus operaciones actuales contra la migración irregular no se enfocan específicamente en los afganos.

“Llevan vidas extremadamente precarias en las que, o bien tienen que someterse a arduos procesos para registrarse como refugiados en Pakistán, o bien están varados en largos procesos a la espera de obtener la reubicación a otro país.

Cruz Roja Internacional pide expulsión de jefe de la Cruz Roja bielorrusaLa Cruz Roja Internacional ha reclamado la expulsión del jefe de la Cruz Roja de Bielorrusia, quien provocó indignación en el mundo al jactarse de que su organización transportaba niños ucranianos desde las zonas controladas por Rusia a Bielorrusia.

Brazil's Fluminense beats Internacional to reach Copa Libertadores finalBrazil’s Fluminense beat local rivals Internacional 2-1 with two goals in six minutes to reach the final of the Copa Libertadores and seek its first title in the tournament. The first leg between the two teams ended 2-2 last week at the Maracana Stadium in Rio de Janeiro, where the final will be played on Nov. 4. Fluminense’s rival will be known on Thursday when Argentina’s Boca Juniors and Brazil’s Palmeiras face off in Sao Paulo. The first leg ended goalless in Buenos Aires last week.

Familiares de opositores encarcelados en Túnez acuden a Corte Penal InternacionalTÚNEZ (AP) — Familiares de opositores encarcelados en Túnez piden que la Corte Penal Internacional investigue denuncias de persecución política y violaciones de derechos humanos, en momentos en que numerosos disidentes en su país están presos y algunos de ellos se declaran en huelga de hambre.

Pakistan announces mass deportation of 'illegal immigrants' including AfghansPakistan is launching a mass deportation, with “all illegal immigrants” required to leave the country by the end of October, authorities announced Tuesday.

Pakistan orders illegal immigrants, including 1.73 mln Afghans, to leavePakistan on Tuesday ordered all illegal immigrants, including 1.73 million Afghan nationals, to leave the country or face expulsion after revealing that 14 of 24 suicide bombings in the country this year were carried out by Afghan nationals.