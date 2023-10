Amazon lanza satélites de prueba para servicio de internet rival de SpaceX

(AP) — Amazon lanzó el viernes sus primeros satélites de prueba para el servicio de internet que tiene planeado que compita con la red de banda ancha de SpaceX. El cohete Atlas V de United Launch Alliance despegó con un par de satélites de prueba, dando inicio a un programa que pretende mejorar la cobertura global de internet hasta llegar a 3.236 satélites en órbita.

(AP) — Amazon lanzó el viernes sus primeros satélites de prueba para el servicio de internet que tiene planeado que compita con la red de banda ancha de SpaceX. El cohete Atlas V de United Launch Alliance despegó con un par de satélites de prueba, dando inicio a un programa que pretende mejorar la cobertura global de internet hasta llegar a 3.236 satélites en órbita. Amazon planea comenzar a ofrecer su servicio para finales del próximo año. SpaceX, compañía de Elon Musk, le lleva una enorme ventaja a Amazon y a su propietario Jeff Bezos, quien es dueño de su propia empresa espacial, Blue Origin. SpaceX lanzó sus primeros satélites de prueba de Starlink en 2018 y sus primeros satélites operacionales en 2019. Desde entonces ha lanzado más desde 5.000 desde Florida y California, utilizando sus propios cohetes Falcon. La empresa europea Eutelsat OneWeb también está lanzando satélites de internet, y tiene alrededor de 600 en órbita. Amazon acordó en un principio colocar los satélites en el primer lanzamiento del cohete Vulcan de ULA. Pero el Vulcan presentó problemas y no volará al menos hasta finales del año, por lo que Amazon optó por el Atlas V. Al autorizar el programa, la Comisión Federal de Comunicaciones estipuló que al menos la mitad de los satélites previstos estén en operaciones para 2026 y todos ellos para 2029. Amazon ha reservado 77 lanzamientos de ULA, Blue Origin y la empresa europea Arianespace para dejar todo listo. ___ El Departamento de Salud y Ciencias de The Associated Press recibe apoyo del Grupo de Ciencia y Medios Educativos del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable de todo el contenido.

Amazon launches test satellites for its planned internet service to compete with SpaceXAmazon has launched the first test satellites for its planned internet service. United Launch Alliance's Atlas rocket blasted off Friday from Cape Canaveral, Florida, with the two test satellites. The liftoff marked the start of Amazon's goal to improve global broadband access with an eventual 3,236 satellites around Earth. Elon Musk's SpaceX has a head start over Amazon and its founder Jeff Bezos, who has his own rocket company. SpaceX has already launched more than 5,000 of its internet satellites, known as Starlinks, using its own Falcon rockets.

