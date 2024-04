Amazon Cancels Acquisition Proposal of iRobot

Amazon canceló su propuesta de adquisición del fabricante de aspiradoras iRobot debido a que el acuerdo enfrentaba un escrutinio antimonopolio de ambos lados del océano Atlántico, y el gigante del comercio electrónico señaló que se debía a “obstáculos regulatorios indebidos y desproporcionados”.

La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea y máximo responsable de la aplicación de la ley antimonopolio, informó a Amazon el año pasado de su “opinión preliminar” de que la adquisición del fabricante de robots aspiradores afectaría a la competencia en la industria.

