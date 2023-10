Allegados a Saúl Álvarez opinan sobre cuánto tiempo le queda al Canelo en el boxeo

Canelo Álvarez es el favorito para derrotar a Jermell Charlo, sin embargo, el estadounidense tiene armas que puede usar en contra de su rival y propinarle una dura derrota.

Canelo Álvarez es el favorito para derrotar a Jermell Charlo, sin embargo, el estadounidense tiene armas que puede usar en contra de su rival y propinarle una dura derrota.Claudia Trejos, de Telemundo Deportes“No le daría un número a Canelo porque él es uno de esos fenómenos que conoce bien su cuerpo. No se si te has dado cuenta, que hasta su físico se ha ido ajustando a medida que ha subido en las divisiones y la matemática es que entre más alto es el peso en el que estás, menos el abuso. ¿Cuándo pensamos que George Foreman iba a estar peleando a los 42 años? Hablemos de Bernard Hopkins… estamos hablando de otro calibre de talento. En una conversación me dijo que se veía haciéndolo unos tres años más, para terminar su carrera en la mejor condición física… dijo ‘yo me veo haciendo esto un par de años y no me voy a retirar porque me voy a desgastar, sino precisamente que no quiero llegar a ese punto para seguir viviendo otra vida’. Él quiere compartir con sus hijos y su familia”.“Le queda bastante, lo que él quiera. Lo que su cuerpo le permita y lo que su mente le permita sacrificar para poder estar al nivel que a él le guste estar. Es un peleador que debutó a los 15 años, ya tiene 18 años de carrera, o sea, tiene más vida adentro de un cuadrilátero que afuera del ring como adolescente. Eso es lo que hay que tomar en cuenta, el día que Canelo se canse de todo eso, dinero no le falta, fama tampoco. El día que diga ‘ya estoy cansado del sacrificio que conlleva’, porque todos nos quedamos con los 12 rounds que vemos el sábado en la noche, debajo de las luces, todos los millones que se le pagan, nadie ve todo el sacrificio de estar alejado de la familia, estar en campamento… ¿sabes lo que es estar 18 años de que tu cuerpo recienta esas exigencias físicas? No es fácil. Aparte del aspecto físico también va el mental”.“Todo depende de esta pelea. Si el resultado es positivo, veremos las siguientes opciones y si tendremos Canelo para rato, pero todo depende de esta pelea del sábado. El contrato de Canelo es para tres peleas más y entre sus opciones cerrará con Benavídez y hasta entonces hay que ver cuál Canelo es el que llega. ¿Hambre? Tiene más hambre que nunca porque en sus últimas tres peleas no pudo demostrar lo que ha querido hacer, entonces no creo que haya perdido su hambre”.“A sus 33 años, ya van a ser 64 peleas con esta del sábado… él mismo lo dijo, que ha estado a la baja en sus últimas tres peleas, primero por las lesiones en las manos y rodillas. Creo que es también que le sobra el billete, que le sobre el dinero y cuando un boxeador no tiene esa necesidad de pelear por dinero, su motivación baja notablemente. ¿Qué es más fácil, el golf o el boxeo? Por supuesto es el golf, pues va con sus amigos y la pasa bien, mientras que el boxeo es trabajo para él y cuando uno no necesita trabajar para sobrevivir, él y su familia, entonces es mejor retirarse. Creo que le quedan dos o tres años más a lo mucho. Si pierde contra Charlo, debería considerar el retiro”.

Este reportaje se hizo con colaboración de Eduard Cauich.

Read more:

latimes »

Round X Round de Canelo vs. Charlo EN VIVO desde el T-Mobile Arena de Las VegasCanelo Álvarez busca retener su cetro unificado de peso supermediano ante el estadounidense Jermell Charlo.

Canelo Alvarez vs Jermell Charlo Betting Picks and PredictionsCanelo Alvarez vs Jermell Charlo boxing betting picks and predictions on Saturday, September 30. Canelo Alvarez vs Jermell Charlo picks and predictions.

Expertos opinan: Jermell Charlo derrotará a Canelo Álvarez con 'movilidad y rapidez'Canelo Álvarez es el favorito para derrotar a Jermell Charlo, sin embargo, el estadounidense tiene armas que puede usar en contra de su rival y propinarle una dura derrota.

Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo matches two undisputed championsSaul “Canelo” Álvarez and Jermell Charlo will touch gloves Saturday night at T-Mobile Arena in Las Vegas.

Jermell Charlo eager to prove his skills and worth against Canelo ÁlvarezWho is Jermell Charlo, the boxer who will try to challenge Canelo Álvarez for the undisputed super-middleweight crown in Las Vegas on Saturday night?

Canelo Alvarez, Jermell Charlo make identical weight before intense faceoffCanelo Alvarez vs. Jemerll Charlo, one of the biggest boxing matches of the year, takes place Saturday in Las Vegas.