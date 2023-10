Alcalde de Nueva York comparó en Quito la movilidad humana con un “virus agresivo”

En una rueda de prensa conjunta con el canciller ecuatoriano, Gustavo Manrique, Adams afirmó que es necesario diagnosticar adecuadamente el fenómeno. “No se pueden utilizar viejos métodos para problemas nuevos”, aseveró al tiempo que mencionó que el número de migrantes y las personas que solicitan asilo en todo el mundo “se han triplicado”.

Antes el alcalde, reunido con representantes de organizaciones internacionales y autoridades del país andino, mencionó que “nos gusta pensar en Nueva York como el Ecuador de los Estados Unidos… Vamos a encausarnos en soluciones reales; es imperativo considerar una cosa que por, sobre todo, estamos hablando de seres humanos”.

El alcalde de Nueva York visita México y dice: 'Mi casa es su casa', pero 'no tenemos más espacio'PUEBLA, México (AP) — El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, llegó el jueves con mensajes encontrados al estado mexicano de Puebla, intentando cuidadosamente mantener una posición intermedia como jefe de una ciudad que es reconocida por acoger a migrantes de todo el mundo, pero que está en apuros debido a la continua afluencia de solicitantes de asilo.

New York City moves to suspend 'right to shelter' as migrant influx continuesNew York City is challenging a unique legal agreement that requires it to provide emergency housing to anyone who asks for it, as the city's shelter system strains under a large influx of international migrants who have arrived since last year.