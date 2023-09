Al borde de un cierre de gobierno, McCarthy recurre a un plan de 45 días con ayuda demócrata

Al borde de un cierre del gobierno federal, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy anunció el sábado un cambio radical, tratando de impulsar un paquete de fondos por 45 días a través de la cámara baja con la ayuda de los demócratas. Los legisladores republicanos sostuvieron un encuentro en privado el sábado por la mañana, a pocas horas antes del plazo de la medianoche para financiar las operaciones del gobierno o enfrentar un cierre de gobierno y sus respectivas...

Los legisladores republicanos sostuvieron un encuentro en privado el sábado por la mañana, a pocas horas antes del plazo de la medianoche para financiar las operaciones del gobierno o enfrentar un cierre de gobierno y sus respectivas afectaciones. El nuevo plan dejaría de lado la ayuda para Ucrania, a la que un creciente número de republicanos se opone.

La cámara baja se preparaba para una votación expedita de la medida el sábado.“Nuestras opciones se nos escapan de las manos con cada minuto”, dijo el representante republicano Mario Diaz-Balart, al salir de la sesión privada en el Capitolio.

Sin un acuerdo para la medianoche del sábado, los trabajadores federales se enfrentarán a licencias sin goce de sueldo, más de 2 millones de soldados en activo y reservistas trabajarán sin remuneración y los programas y servicios de los que depende la población comenzarán a sufrir afectaciones. headtopics.

