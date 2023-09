Ahora que los guionistas pueden volver a trabajar, aquí está cuándo volverán los programas de entrevistas diurnos y nocturnos

Los primeros espectáculos que se presentarán al inicio del Writers Guild of America serán los primeros en regresar, ya que el personal estará produciendo chistes la próxima semana. Pero recorrer el camino de regreso a la normalidad anterior a la huelga no será sencillo.

Con los actores todavía en huelga y en gran medida prohibidos de promocionar sus proyectos de cine y televisión, la tarea más difícil para los productores puede ser contratar talentos para ocupar los puestos de invitados. Por otra parte, debería haber muchos músicos, directores, autores y estrellas de reality deseosos de llenar el vacío.

Drew Barrymore en Paramount Upfront en 2022. La presentadora del programa de entrevistas intentó reiniciar su programa antes de que se resolviera la huelga, pero recibió una reacción violenta.Si bien los programas pueden sufrir una escasez de invitados destacados, no deberían tener problemas para llenar el tiempo con riffs de sus presentadores, cuyos monólogos y comentarios son parte del espíritu cultural de la época.

La huelga doble que paralizó a Hollywood muestra signos de resolverse después de que se alcanzara un acuerdo tentativo para que los guionistas vuelvan a trabajar después de casi cinco meses.Y aunque SAG-AFTRA sigue en huelga, lo que obstaculiza la producción de innumerables dramas y comedias con guión, Colbert, Fallon y otros presentadores nocturnos son libres de reanudar sus funciones de actuación porque los programas nocturnos diarios están cubiertos por un acuerdo separado con el sindicato. , conocido como Código de Televisión en Red.

Drew Barrymore en Paramount Upfront en 2022. La presentadora del programa de entrevistas intentó reiniciar su programa antes de que se resolviera la huelga, pero recibió una reacción violenta.Si bien los programas pueden sufrir una escasez de invitados destacados, no deberían tener problemas para llenar el tiempo con riffs de sus presentadores, cuyos monólogos y comentarios son parte del espíritu cultural de la época. Su necesidad puede rayar en la adicción, ya que los cuatro presentadores de la cadena y Oliver de HBO se unieron para un podcast de Spotify de 12 episodios, llamado “Strike Force Five”, que les brindó la oportunidad de hacer riffs. (Daron los ingresos generados por el proyecto a los miembros del personal desempleados afectados por la huelga).

“Creo que el dolor para los presentadores ha sido que cuando alguien hace algo extraordinariamente estúpido, se ven obligados a morderse la lengua y quedarse sentados”, dijo Daniel Kellison, ex productor ejecutivo de “Jimmy Kimmel Live!” “Todos estarán muy ansiosos por volver”.

La reacción violenta hacia Barrymore y otros durante la huelga de WGA que intentaron regresar a trabajar antes de que hubiera una resolución significa que todos los programas que regresan tendrán que tener cuidado de respetar a los miembros de SAG-AFTRA si no regresan a trabajar pronto.

El 10 de septiembre, la actriz convertida en presentadora diurna anunció que reanudaría la producción de su programa de entrevistas sindicado, que había estado en una pausa programada desde la primavera, a pesar de que emplea escritores que son miembros del gremio. La noticia provocó piquetes frente al estudio del programa en Manhattan y provocó una reacción masiva en las redes sociales. Después de redoblar su decisión con un video desastroso que luego eliminó, Barrymore finalmente dio marcha atrás y dijo que “The Drew Barrymore Show” no regresaría hasta que se resolviera la huelga.

Impulsada por una crisis de relaciones públicas, la decisión se convirtió en un momento decisivo en la huelga: otros programas de entrevistas que habían planeado reanudar la producción sin guionistas, incluidos “Real Time With Bill Maher” y “The Talk”, también decidieron esperar hasta que terminara la huelga. resuelto. En cuestión de días, el gremio y la AMPTP volvieron a la mesa de negociaciones, elaborando un acuerdo.