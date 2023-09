Agentes hallan a 415 migrantes de 19 países en distintos hechos en el noroeste de México

Un total de 415 migrantes, entre ellos 67 menores de edad, de 19 países, han sido encontrados por agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM) en las últimas dos semanas en distintos hechos, en el estado de Sonora, noroeste de México, informaron este lunes autoridades… Un total de 415 migrantes, entre ellos 67 menores de edad, de 19 países, han sido encontrados por agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM) en las últimas dos semanas en distintos hechos, en el estado...

Un total de 415 migrantes, entre ellos 67 menores de edad, de 19 países, han sido encontrados por agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM) en las últimas dos semanas en distintos hechos, en el estado de Sonora, noroeste de México, informaron este lunes autoridades federales.

En un comunicado conjunto, ambas instituciones, señalaron que en el periodo de 15 días encontraron en el estado de Sonora a 415 personas migrantes procedentes de países de Asia, África y América. Señalaron que los hallazgos se llevaron a cabo principalmente en la carretera Hermosillo-Nogales del municipio Santa Ana, en el estado de Sonora, así como en las salas de llegada del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, donde agentes cumplían labores de seguridad, vigilancia y prevención del delito.

Señalaron que los hallazgos se llevaron a cabo principalmente en la carretera Hermosillo-Nogales del municipio Santa Ana, en el estado de Sonora, así como en las salas de llegada del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, donde agentes cumplían labores de seguridad, vigilancia y prevención del delito.En el informe, el INM y la GN señalaron que los agentes, en distintos hechos, llevaron a cabo revisiones a autobuses de pasajeros y vehículos de carga, además del patrullaje en la terminal aérea, donde localizaron a 308 hombres y 107 mujeres migrantes, entre los cuales se encontraban 67 menores de edad.

Aunque los agentes dieron a conocer los países de donde eran originarios, no precisaron cifras por cada nacionalidad.

Señalaron que hallaron a extranjeros de Albania, Bangladesh, Brasil, China, Colombia, Ecuador, Guatemala, Ghana, Guinea, Honduras, India, Mauritania, Nepal, Nicaragua, Senegal, Sri Lanka, El Congo, El Salvador y Venezuela, quienes no contaban con la documentación para acreditar su estancia legal en México.

Ambas instituciones indicaron que los migrantes fueron trasladados a las instalaciones del INM, donde recibieron alimentos y asistencia médica, además de orientación sobre los trámites migratorios que deben realizar mientras se define su situación jurídica.

Apenas el pasado viernes, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó que la variedad de nacionalidades de migrantes que cruzan por México para llegar a Estados Unidos es cada vez mayor porque más personas dejan sus países tras la pandemia de la covid-19, lo que ha provocado una nueva oleada migratoria en la región.

Además, funcionarios del organismo apuntaron que los migrantes pagan entre 6.000 y 12.000 dólares (entre 5.670 y 11.340 de euros al cambio de hoy) para llegar a Estados Unidos, por lo que consideró clave hablar de vías regulares para la migración y así evitar que las personas se pongan en riesgo.

México vive un repunte en el flujo migratorio, con miles de migrantes atravesando el país de múltiples formas, tras la caída inicial que provocó la expiración del Título 42 de Estados Unidos.