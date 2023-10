Aerolínea mexicana Volaris suspende vuelos a Guatemala debido a las protestas

La aerolínea mexicana Volaris anunció que todos sus vuelos con destino y origen a Guatemala quedaban suspendidos a partir del martes debido a los bloqueos en carreteras que según dijo impiden el abastecimiento de combustible.

Por su parte, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos tenía previsto sesionar nuevamente en la jornada para abordar la situación en Guatemala. La OEA envió una misión para dialogar y buscar una salida a la situación actual y se reunió el lunes con el presidente electo.

Guatemala's president threatens a crackdown on road blockades in support of the president-electGuatemala's president has threatened to crack down on pro-democracy demonstrations in which activists have blocked roads and highways to support President-elect Bernardo Arévalo. Protesters are demanding that prosecutors stop what they consider to be the political persecution of Arévalo. The current president, Alejandro Giammattei, has said in a taped message that he would arrest the protest leaders, who he claims are funded and advised by foreigners. Giammattei's remarks have been the strongest

Presidente de Guatemala rechaza actos de violencia y vandalismo en protestas contra fiscal generalEl presidente de Guatemala, Alejandro Giammatei, se dirigió por primera vez a la nación para referirse a las protestas que reclaman desde hace más de una semana la renuncia de la fiscal general, y rechazó los hechos de violencia y vandalismo.

