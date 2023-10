Abogados de Trump piden aplazar juicio por documentos secretos hasta después de elecciones

Su argumento es que no han recibido todos los documentos que deben revisar para preparar su defensa. El juicio, una de las cuatro causas penales que enfrenta el republicano, está previsto para comenzar el 20 de mayo de 2024 en Florida.

Su argumento es que no han recibido todos los documentos que deben revisar para preparar su defensa. El juicio, una de las cuatro causas penales que enfrenta el republicano, está previsto para comenzar el 20 de mayo de 2024 en Florida. En una moción presentada la noche del miércoles, los abogados exhortaron a la jueza Aileen Cannon a aplazar el juicio al menos hasta mediados de noviembre de 2024. Las elecciones presidenciales están convocadas para el 5 de noviembre de 2024. Trump encabeza las preferencias entre los aspirantes a la candidatura presidencial republicana. La defensa sostuvo que el aplazamiento era necesario debido a conflictos en las fechas —otro juicio federal está programado para marzo de 2024 en Washington y uno de los abogados de Trump, Christopher Kise, también lo representa en un juicio civil por fraude que ya ha comenzado— y por lo que llaman las demoras en recibir los documentos confidenciales citados en la acusación del fiscal especial Jack Smith. 'La Oficina del Fiscal Especial no ha entregado algunas de las pruebas más fundamentales de la causa', afirma la moción de los abogados Kise y Todd Blanche. “Dadas las fechas actuales, no podemos exagerar lo perjudicial que es para el presidente Trump la falta de acceso a estos materiales cruciales meses después de que los deberían haber entregado”. Los defensores dijeron que sólo tienen acceso a una “instalación pequeña y provisional” en Miami para revisar los documentos secretos, lo cual, sostienen, ha demorado el proceso. Los fiscales insinuaron la semana pasada que la defensa de Trump aspira a demorar el caso de manera excesiva. Aunque reconocieron que ciertas medidas de procedimiento requieren “plazos más largos que lo previsto”, señalaron que la acusación de que estén demorando la entrega de pruebas era falsa. El Departamento de Justicia aseveró que ha entregado hasta ahora 1,28 millones de páginas de documentos no confidenciales y la mayor parte del total de las pruebas confidenciales que previstas. La mayor parte del resto de los documentos confidenciales la entregarán para el viernes. En esta causa, Trump está acusado de retener ilegalmente en su finca Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, documentos secretos que llevó consigo después de abandonar la Casa Blanca en 2021 y luego obstruir reiteradamente los esfuerzos del gobierno para recuperarlos. Se ha declarado inocente. Los otros dos acusados en la causa son su valet Walt Nauta y el gerente de Mar-a-Lago, Carlos de Oliveira.

