X เพิ่มตัวเลือกใหม่ ออกแพ็คเกจ Premium+ และ Basic เคาะเริ่มต้น 103 บาท/เดือน

X หรือชื่อเดิม Twitter ได้ประกาศเพิ่มเทียร์แผนการให้บริการแบบพรีเมี่ยมใหม่ โดยนำเสนอ 2 แพ็คเกจใหม่ อย่าง Premium+ ที่เป็นรูปแบบที่แพงขึ้นแต่ได้สิทธิพิเศษที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับแพ็คเกจเดิม Premium กับแพ็คเกจ Basic ซึ่งสิทธิพิเศษลดลงจาก Premium แต่มีราคาที่ถูกกว่า

we’re also launching a new Basic tier for $3/month (when signing up via Web) that gives you access to the most essential Premium featuresเริ่มจากตัวที่เป็น Basic กันก่อน ซึ่งนับว่าเป็นแผนการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินที่มีราคาถูกที่สุดของ X ในตอนนี้ โดยสนนราคาอยู่ที่ 103 บาท ต่อเดือน หรือรายปีอยู่ที่ 1,104 บาท ซึ่งผู้ใช้จะสามารถแก้ไขโพสต์ได้, สามารถโพสต์ข้อความหรือวีดีโอแบบยาวได้, ยกเลิกการโพสต์ได้, สามารถเข้าถึง Reader เพื่ออ่านโพสต์แบบยาวโดยไม่มีการรบกวน, สามารถเล่นวีดีโอพื้นหลัง,...

นอกจากนี้ผู้ใช้ยังได้รับสิทธิ์การใช้งานระบบยืนยันตัวตน Two-Factor authentication ผ่าน SMS และมีการเข้ารหัสในส่วนของข้อความ DM รวมถึงมีเครื่องมือสำหรับปรับแต่งหน้าตาแพลตฟอร์ม แต่แพ็คเกจนี้จะไม่ได้รับเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า และเครื่องมือสำหรับครีเอเตอร์และการแสดงผลโฆษณาแบบเต็ม headtopics.com

ขณะที่ตัวแพ็คเกจที่แพงที่สุดในตอนนี้อย่าง Premium+ จะมีราคารายเดือนอยู่ที่ 550 บาท และมีราคารายปี 5,800 บาท ซึ่งผู้ใช้จะได้รับสิทธิพิเศษทุกอย่างที่มีอยู่ในแพ็คเกจ Premium แต่จะไม่มีโฆษณาใน For You และ Following รวมถึงจะได้รับบูสต์การตอบกลับจำนวนมากที่สุด

