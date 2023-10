มณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนได้พัฒนาสายด่วนบริการประชาชน"12345" อย่างไม่หยุดยั้งตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา จากสายด่วนนายกเทศมนตรีที่ให้บริการเฉพาะในนครเสิ่นหยาง เมืองเอกของมณฑล สู่แพลตฟอร์มบริการสาธารณะแบบครบวงจรในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2526 นครเสิ่นหยางได้เปิดสายด่วนนายกเทศมนตรีเพื่อรับฟังความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งต่อมาในปี 2552 ได้รับการพัฒนาเป็นสายด่วนบริการสาธารณะ"96123" ซึ่งครอบคลุมหลายช่องทางทั้งโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และไปรษณีย์

จากนั้นในปี 2564 มณฑลเหลียวหนิงได้รวมสายด่วนบริการภาครัฐหลายสายทั่วทั้งมณฑลไว้ในหมายเลขเดียวคือ"12345" ด้วยระบบหลังบ้านที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว สายด่วน"12345" จึงสามารถเชื่อมต่อผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ในชุมชน และฝ่ายธุรการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและสัมฤทธิ์ผล headtopics.com

"แพลตฟอร์ม"12345" ช่วยให้เราสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและละเอียดมากขึ้น" คุณสวี่ ฉาง (Xu Chang) เจ้าหน้าที่ชุมชนของเขตเหอผิงในนครเสิ่นหยาง กล่าว ทั้งนี้ นครเสิ่นหยางได้สร้างกลไกบนแพลตฟอร์ม"12345" ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานบริการสาธารณะ 15 หน่วยงานในด้านการจัดการเมือง อสังหาริมทรัพย์ สุขภาพ ฯลฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่ชุมชนมืออาชีพ 7,766 คน...

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ มณฑลเหลียวหนิงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้วยการยกระดับการสนับสนุนองค์กรธุรกิจต่าง ๆ จึงได้มีการเปิดสายด่วนส่วนขยายเพื่อให้บริการแก่องค์กรธุรกิจโดยเฉพาะ โดยแพลตฟอร์ม"12345" รวบรวมผู้จัดการบริการมืออาชีพมากถึง 70,000 ราย ซึ่งพร้อมให้คำแนะนำด้านนโยบาย การจับคู่ทางการเงิน กฎหมาย และบริการอื่น ๆ แก่องค์กรธุรกิจ 1.68 ล้านแห่ง ขณะที่ผลการสำรวจล่าสุดชี้ว่า องค์กรธุรกิจ 89. headtopics.com

นอกจากนี้ มณฑลเหลียวหนิงยังเปิดเซกชันพิเศษบนแพลตฟอร์ม"12345" ให้ประชาชนสามารถส่งวิดีโอหรือรูปภาพได้ตลอดเวลา เพื่อถามคำถามหรือร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว โดย ณ เดือนกันยายนปีนี้ มณฑลเหลียวหนิงได้แก้ไขปัญหาผ่านช่องทางนี้มากถึง 151,000 ครั้งแล้ว

“บ๊อช ประเทศไทย” ฉลอง 100 ปี แห่งความภาคภูมิใจ คว้า 2 รางวัลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยู่ทุกช่วงเวลา ปฏิเสธไม่ได้ว่าการขับเคลื่อนองค์กรจะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ ต้องมีทรัพยากรคนเป็นปัจจัยหนุนสำคัญ อ่านเพิ่มเติม ⮕

ฉลอง ‘วันปล่อยผี’ สนุกแบบสยองที่ ‘เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์’เทศกาลวันปล่อยผี เป็นอีกหนึ่งงานสนุกสนานของคนไทย ‘เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์’ ชวนมาฉลอง ‘วันฮาโลวีน’ หวีดสยองให้เต็มที่ พร้อมกิจกรรมหลากหลาย อ่านเพิ่มเติม ⮕

ส่งไปสู่จักรวาล “แอนโทเนีย” บินลัดฟ้าเตรียมสู้ศึก Miss Universeสนามบินแตกไม่เกินจริง!แฟนๆแห่ส่ง “แอนโทเนีย โพซิ้ว” Miss Universe Thailand 2023 Road to Universe มุ่งหน้าสู่เมืองอิสตันบูล อ่านเพิ่มเติม ⮕

ONE Championship : Road To ONE ซีซัน 2 เตรียมระเบิดความมันรอบชิงชนะเลิศ เสาร์ที่ 28 ต.ค.นี้ศึก Road To ONE Thailand ซีซัน 2 เวทีสานฝันนักมวยไทยดาวรุ่งสู่เวทีระดับโลก ภายใต้ความร่วมมือของ วัน แชมเปียนชิพ (ONE), เทโร เอ็นเทอร์เทนเมนท์, ช่อง 7 HD และแฟร์เท็กซ์ไฟต์ โปรโมชัน เดินทางมาถึงในรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อย... อ่านเพิ่มเติม ⮕

สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 1,295.33 ลบ.(SET+MAI)ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่ อ่านเพิ่มเติม ⮕

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 36.03 ระหว่างวันผันผวน กลางสัปดาห์หน้าลุ้นผลประชุม กนง.ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่ อ่านเพิ่มเติม ⮕