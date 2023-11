Vonosis คว้ารางวัล Win-Win Partner Award 2023 ระดับโลกจากหัวเว่ย โชว์แผนรุกตลาดคลาวด์รับแนวโน้มโตเท่าตัว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัล Win-Win Partner Award 2023 คลาวด์คอมพิวติ้งระดับโลก จากการมุ่งมั่นให้บริการคลาวด์ รวมถึงโซลูชั่นต่าง ๆ ที่ครบวงจร ด้วยผลงานการร่วมสร้างความสามารถและสร้างความเชื่อมั่นในบริการที่มีจุดเด่นด้านบิสเนส ทรานส์ฟอร์เมชัน (Business transformation) คลาวด์ และ โซลูชัน ของ Huawei Cloud ที่สอดคล้องกับนโยบาย Grow Cloud, Go Cloud ของ Huawei ทั้งเรื่องของ Back up on cloud, Dev Sec Ops, Data analytic on cloud เป็นต้น...

พร้อมกันนี้ สำหรับแผนตลาดเชิงรุกตลาดคลาวด์ในประเทศไทย ช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2566 ยังคงยึดแผน 4 ทิศทางหลัก ๆ คือ 1. Expansion channel network เดินหน้าเพิ่มจำนวนพาร์ทเนอร์ สร้าง Partner community 2. Capability enablement เน้นสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของพาร์ทเนอร์ในหลากหลายมิติ เพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และบริการ ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ 3. Policy and Campaign นำเสนอโปรโมชันส่งเสริมการขาย และ 4.

นางไกรพิชญ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูลจาก การ์ทเนอร์ อิงค์ (Gartner) บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ IT การเงิน การจัดการทรัพยากรบุคคล ฯลฯ เผยข้อมูลคาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายบริการคลาวด์สาธารณะของผู้ใช้ทั่วโลกในปี 2566 จะเติบโตเพิ่มขึ้น 21. headtopics.com

"ภายใต้การดำเนินธุรกิจ Get On Technology ในการเป็น Value Added Distributor ได้ร่วมกับพาร์ทเนอร์ โดยยึดการพัฒนา 3 ด้าน คือ 1. เพิ่มมูลค่า เน้นความสำคัญของการเป็นผู้จัดจำหน่ายที่เพิ่มมูลค่า โดยเชื่อมั่นว่าการร่วมธุรกิจไม่เพียงแค่การขายสินค้า แต่ยังเกี่ยวข้องกับทีมผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนคู่ค้า ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในตลาดคลาวด์ที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดขึ้นในปัจจุบัน 2.

สอบสวนกลาง คว้ารางวัล TikTok Awards 2023ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) คว้ารางวัล TikTok Awards Thailand 2023 สาขา 'Social Impact Partner of the Year' : พาร์ทเนอร์ผู้ขับเคลื่อนสังคมดีเด่นแห่งปี อ่านเพิ่มเติม ⮕

'บิ๊กก้อง' ปลื้ม ตำรวจสอบสวนกลาง คว้ารางวัล TikTok Awards Thailand 2023ตำรวจสอบสวนกลาง คว้ารางวัล TikTok Awards Thailand 2023 'บิ๊กก้อง' เผยเป็นความภาคภูมิใจของหน่วย ที่พยายามเผยแพร่ผลงาน ให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมาย เตือนภัยให้ประชาชนรู้เท่าทันทุกกลลวงมิจฉาชีพ อ่านเพิ่มเติม ⮕

เอ้ก ดิจิทัล จับมือ ลิสเตอรีน คว้ารางวัล Excellence in Omnichannelเอ้ก ดิจิทัล จับมือ ลิสเตอรีน คว้ารางวัล Excellence in Omnichannel จากเวทีระดับนานาชาติ Marketing Excellence Awards 2023 อ่านเพิ่มเติม ⮕

บช.ก.คว้ารางวัลTikTok Awards Thailand 2023ตำรวจ บช.ก.คว้ารางวัลTikTok Awards Thailand 2023 สาขา Social Impact Partner of the Year พาร์ทเนอร์ผู้ขับเคลื่อนสังคมดีเด่นแห่งปี อ่านเพิ่มเติม ⮕

หัวรถจักรไฟฟ้า E500 ของ Toshiba คว้า 2 รางวัล GOOD DESIGN AWARD 2023หัวรถจักรไฟฟ้า E500 ของ Toshiba คว้า 2 รางวัล 'Good Design Best 100' และ 'Good Focus Award' จากการประกวด GOOD DESIGN AWARD 2023 อ่านเพิ่มเติม ⮕

คนดัง คว้ารางวัล TikTok Awards Thailand 2023 คอนเทนต์ที่สุดแห่งปีกลับมาอีกครั้งกับการประกาศรางวัลสุดยอดผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ 'TikTok Awards Thailand 2023' ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้ธีม 'Big on the Small Screen' เพื่อตอกย้ำถึงความสำคัญ และอิทธิพลของครีเอเตอร์ อ่านเพิ่มเติม ⮕