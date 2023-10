USD/JPY ถืออยู่เหนือ 150 แต่ด้วยความระมัดระวัง

Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

USD/JPY: BoJ จะก้าวเข้ามาป้องกันไม่ให้ดอลลาร์ทะลุระดับ 152 ที่สำคัญหรือไม่?Forex Gold Cryptocurrency อ่านเพิ่มเติม ⮕

เงินเยนทุบสถิติอ่อนค่าสุดในรอบปี ทะลุระดับ 150 เยนต่อดอลลาร์ กดดันญี่ปุ่นยุตินโยบาย“ดอกเบี้ย”ติดลบเงินเยนอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ 1 ปี ทะลุระดับ 150 เยนต่อดอลลาร์ กดดันธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยุตินโยบายดอกเบี้ยติดลบ แทรกแซงตลาดค่าเงิน อ่านเพิ่มเติม ⮕

วิเคราะห์คู่เงิน USDJPY ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2566วิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มคู่เงิน USDJPY : มีโอกาสพุ่งสู่ 150.60เปิดออเดอร์ : Buy Limit 150.00จุดทำกำไร USDJPY : 150.30 , 150.50 , 150.70Stop loss : 149.70Forex ฟอร์เร็กซ์ USDJPY อ่านเพิ่มเติม ⮕

DITP ดันซีรีส์วายไทยตีตลาดญี่ปุ่น ขานรับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) รุกตลาดญี่ป่น จัดงาน Business Networking Beyond Boarders บริหารงานโดย บ.จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด ดันซอฟต์พาวเวอร์ ผู้ผลิตซีรีส์วายไทยรวม 10 บริษัท เจรจาการค้ากับผู้นำเข้าชาวญี่ปุ่น กว่า 200 ราย คาดสร้างเม็ดเงินกว่า 150 ล้านบาท วันที่ 26 ต.ค. อ่านเพิ่มเติม ⮕

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ ERW ประมาณการกำไร 3Q66F : เพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQเราคาดว่า ERW จะรายงานกำไรสุทธิใน 3Q66F ที่ 150 ล้านบาท (จากขาดทุนสุทธิ 12 ล้านบาท 3Q65 และ +6% QoQ) โดยคาดรายได้เพิ่มขึ้น 35% YoY และ 7% QoQ อยู่ที่ 1.73 พันล้านบาท อ่านเพิ่มเติม ⮕

Asia FX ปิดเสียงเนื่องจากความกลัวอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เยนอยู่เหนือ 150Forex Gold Cryptocurrency อ่านเพิ่มเติม ⮕