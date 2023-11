Uptober สำแดงฤทธิ์ ! ปิดเดือนตุลาคมอย่างสวยงามกับราคา Bitcoin ที่พุ่งขึ้นกว่า 28%

ส่วนอันดับรองลงมาคือ ปี 2017 และ 2021 ที่ราคา Bitcoin เพิ่มขึ้น 47.81% และ 39.93% ตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่า ตลาดคริปโตทั้งปี 2017 และ 2021 ต่างก็เป็นตลาดขาขึ้นด้วยกันทั้งคู่ อย่างไรก็ตามเดือนตุลาคม ปี 2023 นี้ก็ไม่น้อยหน้าเช่นกัน เพราะ Bitcoin บวกเพิ่มถึง 28.52% ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวนั้นค่อนข้างใกล้เคียงกับปี 2016 และ 2020 ซึ่งเป็นปีก่อนหน้าก่อนจะเกิดตลาดกระทิง

ทั้งนี้ราคา Bitcoin ยังคงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลเชิงบวกต่อราคา Bitcoin ไม่ว่าจะเป็นการรอให้ SEC อนุมัติกองทุน Bitcoin Spot ETF ซึ่งมีหลายคนคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมกราคมปี 2024 รวมถึงข่าวการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง (เฟด)

SIAMBLOCKCHAIN: กราฟราคา Bitcoin เกิด “Golden Cross” อย่างเป็นทางการ นักวิเคราะห์ชื่อดัง PlanB ส่งสัญญาณให้ “ซื้อ”ในเดือนตุลาคม ราคา Bitcoin (BTC) พุ่งขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 30% เนื่องมาจากกระแสความคาดหวังว่ากองทุน Bitcoin ETF จะได้รับการอนุมัติภายในปีนี้ อย่างไรก็ดี

SIAMBLOCKCHAIN: โผล่อีกราย ! นักขุด Bitcoin แบบ Solo ขุดพบบล็อกใหม่ คว้ารางวัลมูลค่า 7.7 ล้านบาทนักขุด Bitcoin แบบ Solo รายหนึ่ง ประสบความสำเร็จในการขุดพบบล็อก ใหม่ คว้ารางวัล Bitcoin block reward มูลค่า 200,000 ดอลลาร์ ไปได้สำเร็จ

SIAMBLOCKCHAIN: Bitcoin ETF ของยักษ์ใหญ่ทางการเงิน INVESCO, Galaxy ถูกเพิ่มลงบนเว็บ DTCC ขึ้นแท่นรออนุมัติจาก SEC ตามรอย BlackRockตามรายงานล่าสุดจาก Bitcoin Sistemi ระบุว่ารายชื่อกองทุน Bitcoin Spot ETF ของ INVESCO และ Galaxy Digital ได้ถูกเพิ่มเข้าไปบนเว็บไซต์ของ Depository Trust

SIAMBLOCKCHAIN: กูรูที่เคยทำนายจุดต่ำสุดของราคา Bitcoin ในปี 2018 ชี้ว่า ราคาเหรียญจะพุ่งทะลุ $34,000 ในเร็วๆ นี้เทรดเดอร์ที่ได้ทำนายจุดต่ำสุดของราคา Bitcoin เมื่อปี 2018 ได้ออกมาชี้ว่าราคา Bitcoin อาจกำลังเตรียมที่จะพุ่งอีกครั้ง โดยนักวิเคราะห์คริปโตนามแฝงอย่าง

SIAMBLOCKCHAIN: MicroStrategy เผยรายงานผลประกอบการไตรมาส ซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก 155 BTC ในเดือนต.ค.MicroStrategy ได้กำไรจากการถือครอง Bitcoin จำนวน 158,400 BTC มูลค่าประมาณ 900 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการมองถึงความเป็นไปได้ที่กองทุน Bitcoin ETF

KTNEWSONLINE: บิตคอยน์ดีด 35,460 ดอลลาร์ ยืนเหนือแนวต้านสำคัญ ตอบรับเฟดประกาศคงดอกเบี้ยราคาบิตคอยน์(Bitcoin) พุ่งแรง แตะระดับราคาสูงสุดในรอบเดือนอีกครั้งที่ราคา 35,460 ดอลลาร์ หลังเฟดประกาศคงดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมอยู่ที่ 5.25-5.5% หนุนอัลคอยน์ในตลาดคริปโทเคลื่อนไหวแดนบวก

