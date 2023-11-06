Tayland Başbakanı, Rehinelerin Hayatta Olduğunu Söylüyor

Tayland Başbakanı, Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırısının ardından Gazze'de rehin tutulan Taylandlı işçilerin hayatta olduklarını gösteren fotoğraflara sahip olduklarını söyledi. Başbakan Srettha Thavisin, fotoğraflarda kaç rehinenin olduğunu belirtmedi. Tayland hükümetinin resmi "kaçırılma" sayısı 24'tür. 34 Taylandlı öldü ve 19'u yaralandı. "Rehinelerin fotoğrafları olduğuna dair bir güncelleme var. Bu yüzden en azından hala hayatta olduklarını anlıyoruz.

Müzakere çabaları hala devam ediyor," dedi Srettha gazetecilere. Tayland, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için Mısır ve Katar'a geçen hafta Dışişleri Bakanı Parnpree Bahiddha-Nukara tarafından yapılan bir ziyaret de dahil olmak üzere birkaç kanal izliyor. İsrail'e saldırı öncesi yaklaşık 30.000 olan İsrail'deki yaklaşık 8.000 Taylandlı işçi evlerine döndü. Çoğu daha yoksul Tayland bölgelerinden gelen yarı becerili çiftlik işçileri olarak istihdam edilmekte ve yurtdışında çok daha iyi bir gelir elde edebilmektedir

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