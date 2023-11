Tag: เลขาธิการคณะก้าวหน้า

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THAIPOST: 'ปิยบุตร' จี้ สส.หื่น ลาออก รับผิดหวังมติก้าวไกล ตำหนิแกนนำพรรคยังเงียบกริบนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ทวีตข้อความผ่าน X กล่าวถึงกรณี สส.ก้าวไกลคุกคามทางเพศว่า การใช้อำนาจที่ได้จากตำแหน่งของตนไปจูงใจล่อลวงบุคคลอื่นให้กระทำการตามที่ตนต้องการเพื่อแลกเปลี่ยนกัน

แหล่ง: thaipost

