Tag: สส.หญิง

ที่ถูกร้องเรียนคุกคามทางเพศไม่เหมือนกัน สส.หญิงเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในโซเชียลเป็นสีดำ ขณะสก.เขตบางซื่อซัดแรง “หน้าด้าน…”

MGRONLINELIVE: ก้าวไกลป่วนหนักหลังมติขับ ส.ส.สองมาตรฐาน สก.หญิงแท็กหา 'ไชยามพวาน' หน้าด้าน ไม่ละอายแก่ใจ“สก.ก้าวไกล บางซื่อ” เดือด แท็กหา “สส.ปูอัด” ซัดหน้าด้าน เป็นคนให้ได้ก่อนค่อยเป็นผู้แทนประชาชน ขณะ สส.หญิง ประท้วงเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำ หลัง “ก้าวไกล” มีมติลงโทษ สส.คุกคามทางเพศ ด้านโซเชียลระอุ ตามหาใครโหวตช่วย “สส.ปูอัด” ไม่โ

NATIONTV22: ดราม่ามติพรรค 'สก.ก้าวไกล' เดือดฉะ 'ปูอัด' หน้าด้าน! ขณะที่สส.หญิงโพสต์จอดำ'สก.ก้าวไกล บางซื่อ' เดือด แท็กหา 'ปูอัด' ซัดหน้าด้าน! เป็นคนให้ได้ก่อนค่อยเป็นผู้แทนประชาชน ขณะที่ 'ทนายแจม' พร้อม สส.หญิง ประท้วงเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำ ด้านโซเชียลระอุ ตามหาคนโหวตช่วย ไม่โดนขับออก

SIAMRATH_ONLINE: 'ไชยามพวาน' ก้มกราบขอโทษหายหน้าไม่ออกมาชี้แจงปมคุกคามทางเพศวันที่ 1 พ.ย.2566 ที่รัฐสภา นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ ให้สัมภาษณ์ก่อนร่วมประชุม สส.พรรคก้าวไกลเพื่อพิจารณากรณี 2 สส.

MGRONLINELIVE: มติ 'ก้าวไกล' ขับ 'สส.ปราจีนฯ' พ้นพรรค ส่วน 'สส.ฝั่งธน' คาดโทษ-ตัดสิทธิตำแหน่งในพรรคมติ ก้าวไกล ลงโทษกรณีคุกคามทางเพศ ขับ สส.ปราจีนฯ พ้นพรรค ส่วน สส.ฝั่งธน คาดโทษ-ตัดสิทธิตำแหน่งต่าง ๆ ของพรรค

THAICH8NEWS: 'ปิยบุตร' ผิดหวังมติ 'ก้าวไกล' จัดการ สส.คุกคามทางเพศ ทำนายอนาคตไปต่อทางการเมืองยาก มองเสียทุกฝ่าย'ปิยบุตร' ผิดหวังมติ 'ก้าวไกล' จัดการ สส.คุกคามทางเพศ เหน็บ สส.ถูกร้อง 'ปูอัด-วุฒิพงศ์' หากมีความรับผิดชอบ-รู้จักมาตรฐานใหม่-ลดหัวโขน คงไม่ต้องใช้กลไกลงมติตาม รธน.

POSTTODAY: “ปิยบุตร” ผิดหวังมติพรรคก้าวไกลจัดการ ส.ส.คุกคามทางเพศ“ปิยบุตร” ผิดหวังมติ “ก้าวไกล” จัดการ สส.คุกคามทางเพศ เหน็บ สส.ถูกร้อง “ปูอัด-วุฒิพงศ์” หากมีความรับผิดชอบ-รู้จักมาตรฐานใหม่ ลดหัวโขน ทำนายไปต่อทางการเมืองยาก

