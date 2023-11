Tag: ตรวจเข้ม

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจเฉพาะกิจ บูรณาการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเข้มการลักลอบขนย้ายสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศ ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานประกอบการเขตราชเทวี ย้ำธุรกิจกลางคืนอยู่ได้ คนมาเที่ยวต้องปลอดภัย

งานเคาท์ดาวน์ จ.ระยอง ทาง ททท. ย้ำคุมเข้มการจัดงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ทั้ง Covid Free Setting และ SHA รัฐสภาตรวจเข้ม วันนี้เปิดประชุมสภาฯ วันแรก ส่วนกรณีศาลสั่ง “วิรัช” ประธานวิปรัฐบาล หยุดปฏิบัติหน้าที่นั้น คาดจะพูดคุยกันภายใน 1-2 วันนี้ว่าใครจะมาแทนตำรวจตรึงกำลังตรวจเข้มทั่วกรุงเทพฯ ในคืนแรกของการประกาศเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหสถาน ช่วงเวลา 21.00-04.00 น.

ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบสถานบันเทิงให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข หลังพบคลัสเตอร์แพร่ระบาดของ “โควิด-19” กทม.ลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานประกอบการ ประเภทผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยสั่งปิดร้านที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

รอง ผบ.ตร. ออกคำสั่งกำชับทุกหน่วยในความรับผิดชอบเพิ่มความเข้มงวดช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน ป้องกันลักลอบหลบหนีเข้าเมืองช่วงปีใหม่

รองอธิบดีกรมการค้าภายในออกตรวจเข้ม สตอกน้ำตาลทราย ย้ำไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า ประวิงการจำหน่าย และปฏิเสธการจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000...

'บมจ.เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป หรือ SAFE' ผู้ให้บริการคลินิกการแพทย์เฉพาะทางเพื่อการมีบุตรแบบครบวงจร เข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วางยุทธศาสตร์ต่อยอดจุดแข็งให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยากสร้างการเติบโตให้องค์กรอย่างยั่งยืน

รวบแล้วแก๊งวัยรุ่น 3 คน อายุน้อยสุดแค่ 14 ปี ประดิษฐ์ปืนเอง ยิงอริในงานบุญแข่งเรือ นักศึกษาสาวโดนลูกหลง กระสุนเจาะแกนสมองเสียชีวิต แม่และพี่สาวร่ำไห้ อโหสิกรรมให้ แต่ขอกฎหมายลงโทษผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด

รวบแล้วแก๊งวัยรุ่น 3 คน อายุน้อยสุดแค่ 14 ปี ประดิษฐ์ปืนเอง ยิงอริในงานบุญแข่งเรือ นักศึกษาสาวโดนลูกหลง กระสุนเจาะแกนสมองเสียชีวิต แม่และพี่สาวร่ำไห้ อโหสิกรรมให้ แต่ขอกฎหมายลงโทษผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด

รวบแล้วแก๊งวัยรุ่น 3 คน อายุน้อยสุดแค่ 14 ปี ประดิษฐ์ปืนเอง ยิงอริในงานบุญแข่งเรือ นักศึกษาสาวโดนลูกหลง กระสุนเจาะแกนสมองเสียชีวิต แม่และพี่สาวร่ำไห้ อโหสิกรรมให้ แต่ขอกฎหมายลงโทษผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด

"สมศักดิ์" หารือผอ.ใหญ่ด้านทรัพยากรน้ำ "ธนาคารโลก พร้อมช่วยศึกษาแก้ปัญหาแบบยั่งยืน หลังมีข้อมูลว่าแก้ต้นน้ำได้ผลมากสุด ช่วยทั้งน้ำท่วม-แล้ง พร้อมขอช่วยสนับสนุนข้อมูล แก้ปมน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง

