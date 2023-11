TOPICSTODAY: นายกฯ ประชุมสมช.เคาะเลขาคนใหม่/ชาวไร่อ้อยบุกพาณิชย์ หลังเบรกขึ้นราคาน้ำตาล

- นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลและภารกิจของรัฐบาล ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) - นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก และมอบนโยบาย ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดกิจกรรม Opportunity Day รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2566 ของ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)

- ธนาคารกรุงเทพ (BBL) จัดงานสัมมนา ‘AEC Business Forum 2023’ (ครั้งที่ 5) ภายใต้หัวข้อ"ASEAN Rising: Capture New Growth" เจาะลึก"อุตสาหกรรมและประเทศดาวเด่นแห่งอาเซียน"- สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) แถลงข่าวอัปเดตสถิติเงินฝากคนไทย พร้อมแผนเสริมความเชื่อมั่นภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงปี 67- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดงานสัมมนาประจำปี 2566 หัวข้อ"ลัคนา...

ส่วนช่วงบ่าย ผู้ว่าฯ กทม. ประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. (ดินแดง)- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. ร่วมงานแถลงข่าวเทศกาล Awakening Bangkok 2023 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

POSTTODAY: “เศรษฐา” เตรียมยกหูหาผู้นำอิสราเอลรักษาผลประโยชน์แรงงานไทยนายกฯ ย้ำยังพร้อมอพยพคนไทยในอิสราเอล หวังตัวประกันไทยได้รับการปล่อยตัว - เผยบ่ายนี้ เตรียมต่อสายหารือ 'นายกฯ อิสราเอล' รักษาผลประโยชน์แรงงานไทย

แหล่ง: PostToday | อ่านเพิ่มเติม ⮕

INFOQUESTNEWS: TOPICSTODAY: จับตานายกฯ ประชุมนบข.-บอร์ดอีวีนัดแรก/กกร.ประเมินแนวโน้มศก.ไทยติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

แหล่ง: InfoQuestNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

NATIONTV22: 'โฆษกรัฐบาล' ยัน 'นายกฯ' เร่งกฎหมายสมรสเท่าเทียม ไม่ได้ปาดหน้า 'ก้าวไกล''โฆษกรัฐบาล' ยัน 'นายกฯ' เร่งกฎหมายสมรสเท่าเทียมไม่ได้ปาดหน้า 'ก้าวไกล' ระบุ เป็นนโยบายหลักพรรคเพื่อไทย ตามที่หาเสียง และไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลเสนอ

แหล่ง: NationTV22 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

POSTTODAY: “เศรษฐา”ยืนยัน ไม่ยุบ กอ.รมน. ชี้บทบาททหารปรับไปสู่งานพัฒนานายกฯ ยืนยัน ไม่มีความตั้งใจยุบ กอ.รมน.-ไม่อยู่ในนโยบายรัฐบาลชุดนี้ ชมกองทัพเดินหน้า ”หนองวัวซอโมเดล” แบ่งที่ดินทหารให้ประชาชนทำกิน มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 25 ธ.ค.นี้

แหล่ง: PostToday | อ่านเพิ่มเติม ⮕

NATIONTV22: 'นายกฯ' เผย 'ไมโครซอฟท์' จ่อลงนาม MOU ไทยกลางเดือนนี้ ใน'การประชุมเอเปค''นายกฯ' เผย 'ไมโครซอฟท์' สนใจลงทุนในไทย พร้อมเตรียมการลงนาม MOU ใน 'การประชุมเอเปค' ที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา กลางเดือนนี้

แหล่ง: NationTV22 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

POSTTODAY: นายกฯ เผยไมโครซอฟท์สนใจลงทุนในไทย เตรียมลงนามใน MOU ช่วงประชุมเอเปคนายกฯ เผย เตรียมลงนามใน MOU กับผู้บริหาร Microsoft Asia ในการประชุมเอเปคช่วงกลางเดือนนี้ เปิดทางมาลงทุนด้าน Data Center ในประเทศไทย เชื่อมีข่าวดี

แหล่ง: PostToday | อ่านเพิ่มเติม ⮕