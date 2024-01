Samsung Galaxy A15 / Galaxy A25 / Galaxy A35 / Galaxy A55 ข้อมูลใหม่เผยแพร่

Samsung Galaxy A15 / Galaxy A25 / Galaxy A35 / Galaxy A55 เผยข้อมูลชุดใหญ่ มีบางรุ่นผ่าน กสทช

รีวิว Samsung Galaxy Tab A9+ แท็บเล็ตจอใหญ่ 11 นิ้ว ลำโพง 4 ตัว เร็วแรงกว่าเดิม รองรับโหมด DeX เป็นครั้งแรกThe First Android Community in Thailand

ซัมซุง ชวนใช้ฟีเจอร์ Auto Blocker ช่วยบล็อกภัยโจรไซเบอร์ ป้องกันมิจฉาชีพSamsung ยกระดับความปลอดภัยจากการโจรกรรมทางไซเบอร์ ช่วยตำรวจตัดตอนมิจฉาชีพและเสริมเกราะให้ประชาชน ด้วย Auto Blocker (ตัวบล็อกอัตโนมัติ) นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดให้ผู้ใช้ซัมซุง กาแล็คซี่

Samsung เปิดเทคโนโลยี ทีวี สู่ยุค AI Screen และความบันเทิงในบ้านยุคใหม่ ในงานงาน CES 2024Samsung เปิดตัวเทคโนโลยี ทีวี ยุคใหม่ ในงาน CES 2024 ก้าวสู่ยุค “AI Screen” เปิดตัว Neo QLED, MICRO LED, OLED ปี 2024

ภาพเรนเดอร์และสเปค Samsung Galaxy A25 มา 4 สี คาดใช้ชิป Exynos 1280 กล้องเซลฟี่ 13MPSamsung Galaxy A25 มือถือราคาประหยัด ภาพเรนเดอร์ Galaxy A25 มีหลายสีสัน ชิป Exynos 1280 กล้องหน้า อาจมาพร้อมความละเอียด 13MP เหมือน Galaxy A24

เผย Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy มีสเปค GPU 1 GHzIce Universe แหล่งข่าวชื่อดังเผยมือถือเรือธงปี 2024 ของ Samsung จะได้ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon ตัวท็อปเวอร์ชั่นที่ถูกปรับแต่งมาเป็นพิเศษอย่าง Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ที่จะเป็นขุมพลังของ Galaxy S24 Series, Galaxy Z Flip6 และ Galaxy Fold6

