Samsung ปล่อยคลิปอวดความสามารถใหม่กล้อง ISOCELL 200MP ทั้งคุณสมบัติ AI และการซูม 4K คาดใช้ใน Galaxy S24 Ultra

ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันยังไม่มีมือรุ่นไหนของทาง Samsung ที่ใช้ชิปเซ็ตดังกล่าว ดังนั้นนี่จึงอาจจะเป็นคลิปทีเซอร์แรกที่เผยฟีเจอร์ใหม่เกี่ยวกับกล้องของ Galaxy S24 Ultra ที่กำลังจะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้านั่นเอง

สำหรับคลิปทีเซอร์นี้ได้เผยให้เห็นถึงความสามารถใหม่ของกล้อง ISOCELL 200MP อย่าง Zoom Anyplace ที่สามารถซูมเข้าโดยอัตโนมัติเพื่อติดตามวัตถุที่เลือกแบบเรียลไทม์ขณะถ่ายวิดีโอ ซึ่งคุณสมบัตินี้ยังสามารถลดการสั่นไหวของหน้าจอเพื่อให้ได้วิดีโอที่ชัดเจนอีกด้วย

อีกทั้งยังมีคุณลักษณะการบันทึกแบบคู่ซึ่งช่วยให้สามารถถ่ายภาพพื้นที่ที่ซูมเข้าและฟูลเฟรมได้พร้อมกัน ซึ่งหมายความว่าสามารถถ่ายวิดีโอสองรายการในฉากหนึ่งรายการพร้อมกัน โดยเป็นหนึ่งรายการในฟูลเฟรม และอีกรายการหนึ่งที่มีการซูมเข้า นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายวิดีโอด้วยความละเอียด 4K ซึ่งสามารถใช้การซูม 2 เท่า หรือซูม 4 เท่า ในทิศทางใดก็ได้เพื่อถ่ายคลิปดังกล่าว headtopics.com

ในคลิปวิดีโอนี้ยังพูดถึง AI Remosaic E2E (end-to-end) ซึ่งจะลดเวลาในการประมวลผลและคุณภาพของภาพในภาพถ่าย สิ่งนี้เกิดขึ้นได้โดยการเปลี่ยนวิธีการประมวลผลภาพจากตามลำดับใน ISOCELL เป็นแบบขนาน ซึ่งหมายความว่าการแก้ไข สี การลดจุดรบกวน ฯลฯ ในภาพถ่ายจะเกิดขึ้นพร้อมกันนั่นเอง

