SAFE เปิดเทรดวันแรก 16 บาท ต่ำจอง 23.81% ง

ทั้งนี้ SAFE ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการรักษาผู้มีบุตรยากแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ซึ่งได้รับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองคุณภาพคลินิกเด็กหลอดแก้ว (RTAC) เป็นรายแรกในประเทศไทย SAFE เสนอราคาขาย IPO ที่ 21.00 บาท/หุ้น จำนวนไม่เกิน 76,748,600 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 25.25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วหลัง IPO แบ่งเป็น 1. หุ้นสามัญที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน52,800,800 หุ้น และ 2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวนไม่เกิน 23,947,800 หุ้น

โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี

