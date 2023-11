SAFE เปิดเทรดวันแรก 16 บาท ต่ำจอง 23.81% จากไอพีโอ 21 บาท สวนดัชนีฯ พุ่ง 20 จุด !

โดยเข้าซื้อขายเป็นวันแรก (เทรด) วันนี้ (2 พ.ย.2566) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

POSTTODAY: SAFE เปิดเทรดวันแรก 16 บาท ต่ำจอง 23.81% งSAFE เปิดเทรด SET วันแรก 16 บาท ลดลง 23.81% จากราคาไอพีโอ 21 บาท นำเงินระดมทุนไปใช้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและโอกาสในธุรกิจในอนาคต ขยายสาขา-ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

POSTTODAY: ETL เปิดเทรดวันแรก 1.35 บาท ต่ำจอง 19.64% 3 นักลงทุนวีไอ โผล่ถือหุ้นใหญ่ETL เปิดเทรด SET วันแรก 1.35 บาท ลดลง 19.64% จากราคาไอพีโอ 1.68 บาท เปิดชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก พบ “หมอพงศ์ศักดิ์-สุระ-เสี่ยป๋อง” โผล่ถือหุ้นใหญ่

POSTTODAY: SCL เปิดเทรดวันแรก 1.60 บาท เหนือจอง 3.90% “สมโภชน์” EA โผล่ถือหุ้นใหญ่อันดับ 6SCL เปิดเทรด mai วันแรก 1.60 บาท พุ่ง 3.90% จากราคาไอพีโอ 1.54 บาท นำเงินระดมทุนไปใช้ก่อสร้างคลังสินค้า ชำระคืนเงินกู้ยืม และเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการดำเนินงาน เปิดรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก พบ “สมโภชน์ อาหุนัย” แห่งอาณาจักร EA ถือหุ้นใหญ่อันดับ 6 สัดส่วน 1.

THAIRATH_NEWS: ราคาทองวันนี้ล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2566 ลดลง 150 บาท ราคาทองคำแท่ง บาทละ 33,850 บาทราคาทองวันนี้ล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2566 ราคาปรับลง 150 บาท ทองคำแท่ง บาทละ 33,850 บาท ทองรูปพรรณ 34,850 บาท ทองคำ 2 สลึง 16,925 บาท ทองคำ 1 สลึง 8,462 บาท ราคาอัปเดตล่าสุดตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

THAIRATH_NEWS: ราคาทองวันนี้ล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2566 คงที่ ราคาทองคำแท่ง บาทละ 34,000 บาทราคาทองวันนี้ล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2566 ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ทองคำแท่ง บาทละ 34,000 บาท ทองรูปพรรณ 34,500 บาท ทองคำ 2 สลึง 17,000 บาท ทองคำ 1 สลึง 8,500 บาท ราคาอัปเดต ล่าสุดตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

INFOQUESTNEWS: HILITE: ETL เปิดเทรดวันแรกที่ 1.35 บาท ต่ำจอง 19.64%ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

