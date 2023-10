Sunny Scoop เปิดวาร์ปไอเดียสุดปัง

นางสาวกรศสร อัศวโสภณ วัย 18 ปี จากโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์กรุงเทพ ผู้ชนะรางวัล “TSU Inventor Award 2023” ในด้านสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ผู้ก่อตั้ง Sunny Scoop แบรนด์ไอศกรีมพรีเมี่ยมเพื่อสุขภาพ กล่าวถึงที่มาของ Sunny Scoop ว่า มีจุดเริ่มต้นมาจากน้องชายและคนในครอบครัวมีประวัติแพ้อาหารประเภทถั่วและนมวัว จึงไม่มีโอกาสที่จะได้รับประทานไอศกรีมที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด และได้เริ่มทำการศึกษาตลาดไอศกรีมในเมืองไทย...

ขณะที่มีกลุ่มคนจำนวนมากที่มีปัญหาภูมิแพ้อาหารประเภทนมวัวและถั่ว รวมไปถึงปัญหาการบริโภคน้ำตาลที่มากเกินในชีวิตประจำวัน แต่ยังมีความรักและมีความต้องการในการรับประทานไอศกรีม ซึ่งผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่จะมาตอบสนองและเติมเต็มช่องว่างของคนกลุ่มนี้ยังมีอยู่น้อยมากในประเทศไทย ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการริเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Sunny Scoop นี้ขึ้นมา โดยมีการลงมือลองผิดลองถูกเพื่อคิดค้นสูตรเฉพาะนานกว่า 2 ปี เริ่มต้นตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบต่างๆ เพื่อมาผลิตเป็นไอศกรีมที่จะไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้...

“เราทำงานกับทีม R&D ร่วมกับการลงพื้นที่ต่างๆ พบกับกลุ่มคนที่หลากหลายทั้ง กลุ่มผู้แพ้อาหาร กลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อศึกษาความต้องการของตลาด ประกอบกับประเทศไทยเป็นเมืองร้อน ของหวานที่ให้ความเย็นและสดชื่นอย่างไอศกรีมยังเป็นที่ชื่นชอบ เราได้ทำการทดสอบทั้งทางด้านรสชาติและมาตรฐานโภชนาการ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคว่า Sunny Scoop ไม่เพียงเป็นไอศกรีมโปรตีนไก่เจ้าแรกของไทย และยังมีรสชาติ กลิ่น เนื้อสัมผัส จนเป็นไอศกรีมพรีเมี่ยมในระดับเจลาโต้ชั้นนำ... headtopics.com

ตอบโจทย์กลุ่มคนแพ้นมวัวและถั่ว เพราะปราศจากส่วนผสมสารก่อภูมิแพ้ประเภทถั่วเหลืองและอัลมอลด์ ปราศจากส่วนผสมของนมวัว ทำให้ผู้แพ้แลคโตสสามารถรับประทานได้ ปราศจากส่วนผสมของน้ำตาลทราย (sugar free) แต่ทดแทนด้วยใช้สารสกัดจากหญ้าหวาน ผลิตจากส่วนผสมของเนื้ออกไก่อนามัย ทำให้ได้โปรตีน และกรดอะมิโนที่สูงกว่าไอศกรีมทั่วไป มีแคลอรี่และคาร์โบไฮเดรตต่ำ ใช้วัตถุดิบปลอดสารจากเกษตรกรในโครงการ The Nature Point...

Sunny Scoop เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการจดสิทธิบัตรจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะในรสช็อคโกแลตและมัลเบอร์รี่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพดีเด่น ตลอดจนได้รับการการันตีจาก Healthier Choice เป็นสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพโดยกำหนดให้ไอศกรีมที่ผ่านการรับรองมีพลังงานไม่เกิน 130 กิโลแคลอรี่, มีน้ำตาล 20 กรัม,ไขมัน 5 กรัม และโซเดียม 100mg ตามลำดับ ซึ่งไอศกรีม Sunny Scoop อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่า โดยมีพลังงานต่อถ้วยเพียง 90 กิโลแคลอรี่, ไขมัน 3. headtopics.com

