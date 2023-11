Solana Labs เปิดตัว ‘GameShift’ เทคโนโลยี Web3 ล่าสุด สำหรับนักพัฒนาเกม GameFi

เอกสารประกอบของ GameShift ยังแนะนำอีกว่า บริการนี้มีกระเป๋าเงินที่สามารถเก็บรักษาด้วยตนเองให้กับผู้เล่น ทำให้ผู้ใช้เหล่านั้นสามารถควบคุมสินทรัพย์ของตนเองได้อย่างเต็มที่ Solana Labs กล่าวเสริมว่า บริการนี้ช่วยลดความยุ่งยากในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชน อย่างการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมแก๊ส และการดำเนินการตามสัญญา Smart Contract API ซึ่งจะทำให้สามารถใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับบล็อกเชนหรือการเขียนโค้ดบล็อกเชนThe technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication...

SIAMRATH_ONLINE: เอสไอจี จับมือ อนาไบโอ เทคโนโลยี เปิดตัว โยเกิร์ตโพรไบโอติกในบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อครั้งแรกของโลก เก็บได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็นเอสไอจี และอนาไบโอ เทคโนโลยี (AnaBio Technologies) ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตโพรไบโอติกเก็บได้นานเป็นครั้งแรกของโลก ปฏิวัติวงการเครื่องดื่มโพรไบโอติกและบรรจุภัณฑ์อาหารแบบปลอดเชื้อ ด้วยการรังสรรค์กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโพรไบโอติกรูปแบบใหม่ บรรจุในกล่องกระดาษปราศจากเชื้อและซองบรรจุมีฝา ยืดระยะเวลาการเก็บรักษาโดยไม่ต้องแช่เย็น

SIAMBLOCKCHAIN: ข้อมูลเผย ราคา SOL เพิ่มขึ้น 260% นับจากปลายปี 2022 ฟื้นตัวจากการล่มสลายของ FTX โดยสมบูรณ์แล้วในปัจจุบัน คริปโตยอดนิยมอย่าง Solana (SOL) ถือเป็นเหรียญที่มีประสิทธิภาพโดดเด่นเหนือกว่า Altcoin เหรียญอื่น ๆ ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้

TECHOFFSIDE: ยกระดับไปอีกขั้นกับ Samsung Galaxy Tab A9 และ Galaxy Tab A9+ สัมผัสประสบการณ์การทำงานแบบ multi-task อันเรียบง่ายเปิดตัว Samsung Galaxy Tab A9 และ Galaxy Tab A9+ มาพร้อมกับความสามารถในการเชื่อมต่ออีโคซิสเต็มแบบไร้ข้อจำกัดไปกับโลกใบใหม่จากซัมซุง

TECHOFFSIDE: HYUNDAI IONIQ รถยนต์ไฟฟ้า EV จากเกาหลี เตรียมบุกไทยเร็วๆ นี้HYUNDAI IONIQ แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า EV สัญชาติเกาหลี ในเครือบริษัท ฮุนได มอเตอร์ ยืนยันเตรียมบุก เปิดตัว ในไทยเร็ว ๆ นี้แน่นอน

THANSETTAKIJ: 'ยูนิแอร์' ทุ่มทุนสร้างกว่า 30 ล้านบาท เปิดตัวห้องทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน'ยูนิแอร์' ทุ่มทุนสร้างกว่า 30 ล้านบาท ใส่ใจคุณภาพ เปิดตัว 2 ห้องทดสอบประสิทธิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดใหญ่และเครื่องชิลเลอร์ทำน้ำเย็น

KTNEWSONLINE: 'ทรานส์ลูเซีย' ผนึก 'Well-Link' รุกอินฟราฯ เมตาเวิร์ส"ทรานส์ลูเซีย" ประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่กับ "Well-Link" ลุยอินฟราสตรักเจอร์เมตาเวิร์ส เล็งนำความเชี่ยวชาญของสองบริษัทต่อยอดความแข็งแกร่ง ผลักดันทรานส์ลูเซียสู่การเป็นจักรวาลโลกเสมือนแห่งยุค Web3

