Slot Machine x Violette Wautier (วิโอเลต วอเทียร์) ปล่อย MV. AI เจนเนอเรทกราฟิกล้ำสุดเจ๋ง!!

“AI” หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นสิ่งที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายบนโลก ด้วยความเจริญของเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง และกลายเป็น Topic สำคัญที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ สู่โลกอนาคต ดังนั้น วงร็อกหัวก้าวหน้า Slot Machine อย่าง เฟิด-ร้องนำ, แก๊ก-เบส และ วิทย์-กีต้าร์ จากค่าย Tero Music จึงหยิบเรื่องนี้มาพูดถึงในเพลง “AI” โดยนำเสนอมุมมองของจักรกล หรือหุ่นยนต์ที่อยากจะมีความรู้สึก มีชีวิตจิตใจ และเข้าใจความรักของมนุษย์ ซึ่งวันหนึ่งเทคโนโลยีอาจจะทำให้ AI สามารถคิด...

ในพาร์ทดนตรีเพลงนี้ถูกสร้างสรรค์ด้วยดนตรีร็อกเท่ๆ ผสมผสานทั้งความหนักแน่นแบบเครื่องจักรกล และความอ่อนหวานของท่วงทำนองด้วยอัตลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจน โดยเพลงนี้ยังได้ “ แม็ก -ธิติวัฒน์ รองทองวง (The Darkest Romance) ” มารับหน้าที่โปรดิวเซอร์เหมือนเคย ในส่วนของมิวสิกวิดีโอก็ได้ 2 ผู้กำกับแถวหน้าของยุคอย่าง “จั๊ก - จิรัฏฐ์ สมภักดี” และ “ต้น – ยศศิริ ใบศรี” ผู้กำกับมือฉมัง ที่กำกับ MV.

โดย “Slot Machine” เล่าว่า... เพลงนี้ชื่อ “AI” ตามความชอบของ “Slot Machine” ก็จะมีความเป็นSci-fi โลเคชั่นที่เลือกถ่ายทำกันก็จะเป็นโรงงานทอผ้า ซึ่งก็จะมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ทอผ้าจริงเยอะมาก แสงต่างๆก็จะให้ความรู้สึกเหมือนหนัง Sci-fi ครับ แต่ต้องแลกมาด้วยอากาศที่ร้อนมากๆ บวกกับชุดเป็นคอเต่าและเสื้อโค้ทหนังสีขาว แต่ก็สนุก ท้าทาย ภาพสวยตรงใจวงและผู้กำกับมากๆ MV. headtopics.com

ด้าน “วี-วิโอเลต วอเทียร์” เผยว่า ประทับใจพี่ๆ Slot Machine ตั้งแต่แรกที่ได้ร่วมงานกันเลยค่ะ ตื่นเต้นมากๆตั้งแต่ติดต่อมา- เข้าห้องอัด ขอบคุณพี่ๆ ที่ชวนวีมาฟีเจอริ่งในเพลงAI เหมือนได้พี่ชายเพิ่มมาอีก1 แก๊งค์ พอได้มาถ่ายเอ็มวีแล้วรู้สึกสนุกมากๆ ได้มีการถ่ายทอดความรู้สึกรับ-ส่งกับพี่เฟิดรู้สึกว่าพี่เฟิดเป็นนักแสดงได้เลยค่ะ สบตากันตลอด ส่งอารมณ์กันตลอด เพื่อที่จะได้ตรงตามคอนเซปต์AI กับมนุษย์ และก็มีซีนที่เป็นไฮไลท์คือบูชายันต์เครื่องจักรใช่ไหมคะ มันเป็นซีนที่ขลังมากๆ...

