Rabbit Life จับมือ Benzilla จัดงาน HOP & SEE to Level Up Life

นายกรณ์ ชินสวนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ Rabbit Life กล่าวว่า แรบบิท ประกันชีวิต ร่วมกับศิลปิน Benzilla Street Artist สร้างสรรค์ความสนุกให้กับประกันชีวิต ผ่านการผสมผสานงาน Art Exhibition เข้าด้วยกัน จัดงานอีเวนต์ Hop & See to Level Up Life ตั้งแต่วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2566 ณ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G ลาน Atrium2 พร้อมขนทัพความสนุกและกิจกรรมแบบจัดเต็ม เพื่อเชิญชวนคน Gen ใหม่ที่สนใจเรื่องการวางแผนทางการเงินให้หันมาเข้าใจประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น กับแบรนด์...

ภายในงานจะมีการจัดแสดงภาพ Collection สุด Exclusive จากศิลปิน Benzilla ที่ออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ และเปิดตัว LOOOK คาแรกเตอร์ใหม่ ในรูปแบบหัวกระต่ายเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆ อีกหลากหลายโซน และกิจกรรมรับ Box set พร้อมลายเซ็นสดจากคุณ Benzilla เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการของ Rabbit Life และยังมีศิลปินคู่จิ้นจาก GMM วินนี่ และสตางค์ มาเป็นแขกของงานนี้อีกด้วย

นายกรณ์ กล่าวว่า งาน Hop & See to Level Up Life เป็นการต่อยอดมาจากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ “คิดแตกต่าง เพื่อยกระดับชีวิต ด้วยประกันชีวิตที่ตอบโจทย์และเข้าใจง่าย” จึงออกมาเป็นการสร้างสรรค์และร่วมมือกันกับศิลปินคุณ Benzilla นำมาสร้างเป็นงานอีเวนต์ที่แตกต่าง โดยดึงจุดเด่นความเป็นแบรนด์ของ Rabbit Life ผสมผสานกับงานศิลปะและกระแสของ Art Exhibition ที่กำลังเป็นที่นิยม ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเข้าด้วยกัน เพื่อสื่อสารความเป็นตัวตนของแบรนด์ Rabbit Life ที่เป็นประกันชีวิตที่เข้าถึงและเข้าใจง่าย”... headtopics.com

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลาย ให้ทุกคนสามารถมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขนาดใหญ่ ด้วยลายเส้นของคุณ Benzilla อีกด้วย เมื่อร่วมเล่นทุกกิจกรรมภายในงานแล้ว ยังได้รับของขวัญสุดพิเศษจาก Rabbit Life เป็นที่ระลึก ผ่านการหมุนตู้กาชาลองขนาดใหญ่ ที่จุไปด้วยแรงบันดาลใจ และของขวัญพิเศษจาก Rabbit Life

โดยวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ศิลปินคุณ Benzilla จะมาร่วมทำกิจกรรมพร้อมแจกลายเซ็นสดถึงมือให้กับลูกค้าของ Rabbit Life ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 พบกับคุณวินนี่ และคุณสตางค์ จาก GMM ที่มาร่วมงานพร้อมทำกิจกรรมกับผู้โชคดี จำนวน 10 ท่าน สุด Exclusive headtopics.com

