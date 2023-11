“โอบ นิธิ” เขินหนักถูกถามสถานะ “ปราง กัญญ์ณรัณ” ยอมรับสนิทมากขึ้น วันนี้พร้อมเปิดใจ

ยอมรับเสียงเชียร์ทำให้มีโอกาสคุยมากขึ้น หมายถึงว่ามีเรื่องคุยกันมากขึ้น มีโอกาสได้เจอกัน ได้คุยกันมากขึ้น ได้สนิทกันมากขึ้น ส่วนดอกไม้ลูกโป่งปริศนา หลายคนโฟกัสว่าเป็น “เลดี้ปราง” ส่งมาให้ เอาจริงๆ โอบก็รู้ว่าทุกคนรู้แหละว่าเป็นใคร แต่ว่าเขาไม่ประสงค์จะออกนาม เพราะฉะนั้นโอบก็ตอบได้แค่ว่าตามนั้นครับ อันนี้โอบไม่แน่ใจ เขาบอกว่าไม่ประสงค์ออกนาม ผมว่าเดี๋ยวพี่ๆ น่าจะได้คำตอบ

ส่วนต้นไม้ที่เราเอาไปยินดี ปัจจุบันนี้เขายังถามผมอยู่เลยว่าต้นไม้เขายังอยู่หรือเปล่า โอบก็บอกว่าแม่ดูแลเรียบร้อยเติบโตงดงามดี ถามว่าทำไมเราก็ให้ต้นไม้ ด้วยความที่ผมไปรู้มาว่าเขาเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ เราไม่ได้รู้ใจ คือปกติช่วงโควิดเขาปลูกต้นไม้ลงไอจีทุกคนเห็น

นิยามสถานะตอนนี้เป็นคนสนิทกันมาขึ้น เป็นพี่น้องที่สนิทกันมากขึ้น มีเรื่องให้คุยกันมากขึ้น คือจริงๆ โอบอยากจะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องความรักในครั้งนี้หรืออะไรตอนนี้ โอบเปิดใจหมดเลยนะ โอบเคยบอกว่ารอวันพร้อมใช่ไหม วันนี้พร้อมแล้ว แต่โอบไม่ได้จะมานั่งว่าให้มันเป็นเรื่องรีบหรือเร่งรัด อยากปล่อยให้เป็นธรรมชาติที่สุดท่าที่จะทำได้ เพราะเราก็ใช้เวลามาสักพักนึงแล้ว อยากให้มันเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DARADAILY: อุ๊ย! “โอบ นิธิ” นั่งข้าง “ปราง กัญญ์ณรัณ” ไปนั่งชิลด้วยกันแบบนี้ ขอเขินได้ไหม?website ข่าวบันเทิงอันดับหนึ่ง ดาราเดลี่ เบื้องลึกเบื้องหลังวงการมายา อัพเดททุกวัน สดก่อนใคร

แหล่ง: daradaily | อ่านเพิ่มเติม ⮕

PPTVHD36: “โอบ นิธิ” พร้อมเปิดใจมีรักใหม่ แย้มสัมพันธ์ “ปราง กัญญ์ณรัณ” สนิทกันมากขึ้นPPTVHD36 World Class TV ละครกลับไปสู่วันฝัน รายการวาไรตี้ The Voice 2019 เกมพันหน้า กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีก และการแข่งขัน MotoGP 2019 ทันทุกสถานการณ์ข่าว เกาะติดดาราไทย และต่างประเทศ สุดมันกับซีรีส์ และภาพยนต์ระดับโลก

แหล่ง: PPTVHD36 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: “โอบ โอบนิธิ” คุย “เลดี้ปราง” มากขึ้นเพราะข่าว รู้ทุกคนเชียร์ ตอนนี้พร้อมเปิดใจ เคลียร์ชัดๆ อีกฝ่ายคือช้อยส์แรก?“โอบ โอบนิธิ” คุย “เลดี้ปราง” มากขึ้นเพราะข่าว รู้ทุกคนเชียร์แต่ไม่อยากให้ฝ่ายหญิงต้องอึดอัด ตอนนี้เปิดใจหมด พร้อมแล้ว เคลียร์ชัดๆ จะเลือกเป็นช้อยส์แรก? ห่วงนอยด์ดรามาร้องเพลง แต่เชื่อจัดการไดดี ชมมีสกิลเป็นศิลปินที่ดี

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

DARADAILY: งานเข้า “แอม เสาวลักษณ์” ขึ้นโรงพัก ฟ้องสื่อดังหลังลงรูปผิด | daradailyงานเข้า “แอม เสาวลักษณ์” ขึ้นโรงพัก ฟ้องสื่อดังหลังลงรูปผิด อ่านต่อ :: daradaily ดาราเดลี่ news ข่าววันนี้ ข่าวบันเทิงวันนี้ ดารา ข่าว บันเทิง ข่าวดารา ข่าวบันเทิง แอมเสาวลักษณ์ ampdidi

แหล่ง: daradaily | อ่านเพิ่มเติม ⮕

DARADAILY: เป็นปลื้ม แฟนคลับ “แบมแบม” เพิ่มอย่างต่อเนื่อง | daradailyเป็นปลื้ม แฟนคลับ “แบมแบม” เพิ่มอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ :: daradaily ดาราเดลี่ news ข่าววันนี้ ข่าวบันเทิงวันนี้ ดารา ข่าว บันเทิง ข่าวดารา ข่าวบันเทิง kpop แบมแบม bambam1a bambamgot7 got7 5MWithBamBam 5M_TwitterwithBamBam ประโยชน์เยอะจริงๆ ลองอ่านดู รักดาราเดลี่จุง 5M_twitterwithBamBam BamBam got7 แอด ตอบมา!!!โดนตกงานไหน เราจะใช่เพื่อนกันรึเปล่า ตกหลุมน้องลึกมากค่ะตอนนี้

แหล่ง: daradaily | อ่านเพิ่มเติม ⮕

DARADAILY: 'แทค' เปิดตัว 'เบลล์' ภรรยา ครั้งแรก! เผยรับงานตามความเหมาะสม | daradaily'แทค' เปิดตัว 'เบลล์' ภรรยา ครั้งแรก! เผยรับงานตามความเหมาะสม อ่านต่อ :: daradaily ดาราเดลี่ news ข่าววันนี้ ข่าวบันเทิงวันนี้ ดารา ข่าว บันเทิง ข่าวบันเทิง แทคภรัณยู เบลล์ณัฐพร แฟนแทคภรัณยู tack_pharunyoo

แหล่ง: daradaily | อ่านเพิ่มเติม ⮕