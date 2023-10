“โจ ไบเดน” ถูกวิจารณ์ ไม่เชื่อตัวเลขชาวปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตในฉนวนกาซา

หลังจากนั้นเมื่อวานนี้ (26 ต.ค.) กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาก็เคลื่อนไหว ด้วยการอัปเดตผู้เสียชีวิตเป็น 7,028 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 2,913 ราย และยังเผยแพร่ “รายงานความยาว 212 หน้า บรรจุรายชื่อชาวปาเลสไตน์ทุกคนที่ถูกสังหารในสงครามในฉนวนกาซา”

สำหรับผู้สนับสนุนสิทธิชาวปาเลสไตน์ ความคิดเห็นของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ถือเป็นอีกเหตุการณ์ที่เข้าข่าย “ลดทอนความเป็นมนุษย์” และเพิกเฉยต่อความทุกข์ทรมานของพลเรือนในฉนวนกาซา เซนา อัชราวี ฮัตชิสัน นักเคลื่อนไหวชาวอเมริกันเชื้อสายปาเลสไตน์ กล่าวว่า คำพูดของไบเดนดูเหมือนจะตั้งคำถามต่อความเป็นมนุษย์ของชาวปาเลสไตน์ “แม้พวกเขาจะตายไปแล้วก็ตาม”

ขณะที่สภาความสัมพันธ์อเมริกัน-อิสลามเรียกร้องให้ไบเดนขอโทษสำหรับคำพูดที่ “น่าตกใจและลดทอนความเป็นมนุษย์” ของเขา เขาเสริมว่า “ประธานาธิบดีไบเดนควรดูวิดีโอเหล่านี้และถามตัวเองว่า เด็กที่ถูกลากออกจากซากปรักหักพังของบ้านของพวกเขานั้น เป็นเพียงเรื่องหลอกหรือเป็นราคาที่ยอมรับได้ของสงครามหรือไม่” headtopics.com

แม้จะเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้เลย ในการตรวจสอบตัวเลขที่ปล่อยออกมาจากฉนวนกาซาอย่างอิสระ โอมาร์ ชากีร์ ผู้อำนวยการองค์กรสิทธิมนุษยชนฮิวแมนไรต์วอตช์ประจำภุมิภาคอิสราเอลและปาเลสไตน์ กล่าวว่า ข้อมูลของกระทรวงมีความใกล้เคียงกับการศึกษาและประเมินของฮิวแมนไรต์วอตช์เอง

“ฮิวแมนไรต์วอตช์ทำงานในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองมาเป็นเวลา 3 ทศวรรษแล้ว เราได้กล่าวถึงการสู้รบหลายครั้ง และเราพบว่าตัวเลขจากกระทรวงสาธารณสุขโดยทั่วไปมีความน่าเชื่อถือเสมอมา” ชากีร์กล่าว

