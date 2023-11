“แม่ฮ่องสอน”โชว์ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวครบ 7 อำเภอ การันตีมีทั้งวิถีชาติพันธุ์ยันดนตรี-กีฬา-สินค้าพื้นถิ่น

- อำเภอปางมะผ้า (เมืองแห่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ Pre Historical Town) ถ้ำลอด แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมืองแพม บ้านผามอน บ้านยาป่าแหน บ้านจ่าโบ บ้านลุกข้าวหลาม บ้านแม่ละนา จุดชมวิวลุกข้าวหลาม ถ้ำแม่ละนา ถ้ำเพชร ถ้ำปะการัง จุดชมวิวหน่อฮอฝ่า (หินรูปหัวใจ) น้ำบ่อผี ฯลฯ

- อำเภอขุนยวม (ผืนแผ่นดินอาทิตย์อุทัย Land of the Rising Sun) สำนักสงฆ์ ดอยมูญ่า ทุ่งดอกบัวตอง (พฤศจิกายน - ธันวาคม) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนชาวปกาเกอะญอบ้านหัวน้ำแม่สุรินทร์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ บ้านพอนอคี กาแฟเด็กดอยโพส่าโฮ วัดต่อแพ วัดก้ำก่อ พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สอง

- อำเภอแม่สะเรียง (เมืองแห่งเกษตรที่สูง Highland Agriculture) วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุจอมมอญ วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุจอมทอง พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง อุทยานแห่งชาติแม่เงา บ้านท่าตาฝั่ง สระมรกต แม่น้ำสาละวิน ธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศไทยบ้านป่าแป๋

นอกจากนี้ยังมี โคงการ Amazing DoiSter ที่นำเสนอประสบการณ์การสัมผัสกับวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ ไทยใหญ่ ลีซู ลาหู่ ม้ง ละเว๊อะ (ละว้า หรือลั๊วะ) ปะโอ จีนยูนนาน คนเมือง ปกาเกอะญอ หรือกะเหรี่ยงขาว โปว์ กะแย หรือ กะเหรี่ยงแดง กะยัน หรือกะเหรี่ยงคอยาว หรือปะด่อง หรือปั๊ดต่อง และ กะยอ กะเหรี่ยงหูใหญ่)

ประกอบกับมีการสร้างสรรค์กิจกรรมทางด้านดนตรี กีฬา รวมทั้งกิจกรรมเชิงผจญภัย และยังเป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้จำนวนมาก และอยู่บนที่สูง ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีสภาพอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์เย็นสบาย รวมทั้งมีสินค้าของที่ระลึกทั้งของกินของใช้ เครื่องประดับ เป็นของที่ถูกใจผู้รับ อาทิ ชุดเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับแบบพื้นเมือง เครื่องเงิน ชา กาแฟ โกโก้ ถั่วลายเสือ-เสือซ่อนลาย กระเทียม พริกกะเหรี่ยง ส้ม ถือเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ผลิตอาหารพืชผัก ส่งไปจำหน่ายยังพื้นที่ต่างๆ...

