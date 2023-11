“แบมแบม” ปะทะ “อีสานพาสวบ” หลากหลายโมเมนต์สุดอบอุ่น แสนประทับใจ 2 วันที่มีความสุขมาก

เป็นอีกหนึ่งงานที่เกิดเรื่องราวขึ้นมากมายหลากหลายโมเมนต์จริงๆ กับคอนเสิร์ต World Tour เดี่ยวครั้งแรกของ “แบมแบม กันต์พิมุกต์” ที่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2023 ที่ผ่านมา ซึ่งงานวันที่ 2 เจ้าตัวได้เชิญอีกหนึ่งคนบันเทิงอย่างหนุ่ม “อีส อีสานพาสวบ” ไอดอลด้านอาหารอีสานในดวงใจที่ “แบมแบม” ติดตามมานาน มาร่วมจอยกันในคอนเสิร์ตรวมถึงกางแผงลงมือตำส้มตำให้กินกันถึงที่โรงแรม!! ซึ่งหลังจากวันอันแสนพิเศษผ่านพ้นไป “อีส” ก็ได้ออกมาอัดคลิปเล่าโมเมนต์ความเอ็นจอยของทั้ง “มาร์ค” และ “แบมแบม”...

ทางด้าน “แบมแบม” เองก็ได้ออกมาโพสต์ความประทับใจกับงานที่เกิดขึ้นทั้ง 2 วันว่า “2 SOLD OUT Stadium Shows for AREA52 in Thailand ขอบคุณที่เป็นส่วนนึงของความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตผมนะครับ ผมมีความสุขมากๆ 2 วันที่ผ่านมา อยากให้ความทรงจำดีๆ นี้อยู่กับทุกๆ คนไปนานๆ นะครับ รอบหน้า จะพยายามทำให้ ราชมังเป็นจริงนะครับ รักนะครับ IGOT7 #AREA52” ส่วนใครที่ยังไม่เต็มอิ่มจุใจ เตรียมเจอกันได้ที่แฟนไซน์ครั้งสุดท้าย 2 ธันวาคมนี้ ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ BamBam Last Fan Sign in Bangkok 2023...

