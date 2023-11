“เอิร์ท” ลั่นอยากเล่นบทที่ชาเลนจ์ตัวเองมากขึ้น พร้อมอัปเดตซีรีส์คู่ “มิกซ์”

แม้ซีรีส์จะจบไปแล้ว แต่ความฮอตของหนุ่ม “เอิร์ท พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ” ดูจะไม่จบตาม เพราะมีงานและซีรีส์จ่อคิวเข้ามาอีกหลายงาน ล่าสุดมีโอกาสเจอตัวหนุ่มเอิร์ท เลยไม่พลาดที่จะอัปเดตผลงานเรื่องใหม่ที่ได้มาแสดงคู่กับคู่จิ้น “มิกซ์ สหภาพ วงศ์ราษฎร์” อีกครั้ง ว่า สำหรับซีรีส์ใหม่ถ่ายแล้วครับ ส่วนกับมิกซ์ต้องรอคิวเขาครับ อย่างผมก็ถ่ายอีกเรื่องค้างไว้ เดี๋ยวถ่ายจบปุ๊บ มิกซ์สอบเสร็จ ฝึกงานเสร็จปุ๊บ แล้วก็ถ่ายเรื่องกับมิกซ์ต่อเลย ถ้าเป็นไปได้นะ ทีเซอร์ยังไม่มีครับ มีแค่ภาพนิ่ง เป็นรีเมกญี่ปุ่นครับ จริงๆ...

ถามว่าต้องเหมือนต้นฉบับแค่ไหน ผมไม่รู้เหมือนกันครับ เพราะผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองได้เล่น เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับ คือรู้ว่าอยากให้เอิร์ทมิกซ์เล่น แต่ไม่รู้ว่าเขาคอนเฟิร์มาหรือยัง แต่พอได้รู้ก็ดีใจครับ หนังน่าสนใจ ตลก ดราม่า คอมเมดี้ท้าทายดีครับ ผมไม่เคยเล่นรีเมกของต่างประเทศ บทตลกไม่อยากครับ อยู่ในสายเลือด เหมือนเล่นเป็นตัวเอง การแสดงคือสิ่งที่เรารัก อยากเล่นบทที่ชาเลนจ์ตัวเองมากขึ้น

