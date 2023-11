“เชียงราย-สุพรรณบุรี” ได้รับเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ โดยยูเนสโก ประจำปี 2566

เชียงราย (เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ - City of Design) กับ สุพรรณบุรี (เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี - City of Music) สำหรับจังหวัดเชียงราย มีการดำเนินการต่อยอดจากแผนงานเดิมในปี 2564 ขับเคลื่อนเชียงรายเป็น “เมืองแห่งการออกแบบ" เพราะเป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น มีศิลปินล้านนาจำนวนมาก มีการสร้างสรรค์ทางศิลปะที่สืบทอดกันมาทั้งจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม ที่บ่งบอกถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมทางท้องถิ่น และเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีเป้าหมายการขับเคลื่อน “สุพรรณบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี” ได้วางแผนดำเนินงาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่และต่อยอดให้เป็นเมืองแห่งดนตรี จากรากฐานวัฒนธรรมทางด้านดนตรีที่เข้มแข็ง ผสมกลืมกลืนกับวิถีชีวิตของของในท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน ทั้งดนตรีพื้นบ้าน ภาษาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ การพัฒนาบุคลากรด้านดนตรีที่มีความสำคัญกับประเทศมายาวนาน เห็นได้จากการมีปูชนียบุคคลทางด้านดนตรี ศิลปินแห่งชาติ...

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศหรือภูมิภาค หรือระหว่างชุมชนท้องถิ่น เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีในแต่ละท้องถิ่น-ชุมชน ระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการเสนอความหลากหลายที่เป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนท้องถิ่น

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกมีจำนวน 350 เมืองใน 100 กว่าประเทศ ใน 7 สาขา ได้แก่ 1) หัตถกรรมพื้นบ้าน 2) การออกแบบ 3) ภาพยนตร์ 4) อาหาร 5) วรรณกรรม 6) สื่อศิลปะ และ 7) ดนตรี โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ตามเป้าหมายวาระของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030เทศบาลเมืองภูเก็ต (ด้านอาหาร) ปี พ.ศ. 2558กรุงเทพมหานคร (ด้านการออกแบบ) ปี พ.ศ. 2562จังหวัดเพชรบุรี (ด้านอาหาร) ปี พ.ศ.

