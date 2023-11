“เจนี่” เปิดทริกผอม ไข่ขาว 6 ฟอง เต้าหู้ 1 ก้อน อัลมอลต์ 10 เม็ด! ใส่น้ำมัน 1 หยด ผอมสุดในชีวิตแล้ว

นอกจากนี้เจนี่เผยว่า ตนดูแลสุขภาพจริงจังในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้กินแบบไม่แคร์เลย กินคือกิน ทุกวันนี้ร่างกายเราไม่ได้เผาผลาญเหมือนตอนนั้น ร่างกายทุกอย่างก็สโลว์ดาวน์ สมมติดื่มเหล้า ตื่นตอนเช้าก็ปิ๊งเลย เดี๋ยวนี้แค่ไวน์ 1 แก้ว ใช้เวลา 2 วันในการบูท ตนเองเจอแอลกอฮอล์ไม่ได้เลย ไม่ได้ดัดจริตนะ แค่จิบไปแค่ 1 แก้ว มันรู้สึกเลย เพราะไม่ได้แตะพวกนี้นานมาก

ทุกวันนี้รวบมื้อเช้ากับกลางวันเป็นหนึ่งมื้อ ตอนเย็นทานก่อน 4 โมงเย็น แต่ละมื้อกินโปรตีน ก่อน 4 โมงเย็นกินเต้าหู้ 1 ก้อนที่แม่ทำให้ ถามว่าอิ่มเหรอ กระเพาะมันหดจนมันอิ่มแล้ว ระหว่างวัน มีอัลมอนต์บ้าง มีโปรตีนบ้าง โปรตีนขาดไม่ได้ เดี๋ยวทำงานไม่ไหว ผลไม้ทาน ผักทาน ส่วนการนอนก็สำคัญ เจนี่หลับตอนสองทุ่ม ตื่นตีสี่ โดยชีวิตประจำวันเริ่มตีห้า

ยืนยันว่าตนไม่ได้ผอม แต่ตนเป็นคนมีโครง มีกระดูก ถ้าวันไหนลีนมันจะเห็นกระดูกขึ้นมาเลย เป็นบางวัน และด้วยแสงและด้วยเงา ยิ่งเจอเงาเยอะๆ ก็จะเห็นกระดูกชัด จริงๆ ตนก็ไม่เคยผอมที่สุดในชีวิตเท่าวันนี้ ซึ่งที่ผ่านมาตนก็ฝึกจิตแล้ว เพราะอย่าลืมว่าโนล่า (ลูกสาว) กินสปาเก็ตตี้ เฟร้นซ์ฟรายจัดเต็ม ตนต้องนั่งมองลูกกลืนน้ำลาย ป้อนลูกไปก็หอมไป

เป้าหมายถามว่าคืออะไร ตนอยากให้สุขภาพแข็งแรง อยู่กับลูกให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ เมื่อก่อนเหมือนใช้บุญเก่า ยังวัยรุ่น ตื่นมาก็ยังสดใส แต่ตอนนี้ 42 ตื่นมาก็ไม่ได้สดใสเหมือนตอน 25 นะ ตนบ้าและรักการดูแลตัวเองมาก จะดูแลอาหารการกิน ของที่ใช้ ทุกอย่างต้องดีที่สุด ชีวิตเราไม่ใช่วัยรุ่นแล้ว เหมือนเรานับถอยหลัง ไม่อยากเสียเวลากับอะไรที่ไม่มีคุณภาพ หรือไม่อยากเสียเวลากับอะไรที่มันไม่ใช่...

พร้อมเผยว่าทุกอย่างอยู่ที่วินัย และความอดทนของหัวใจ อย่างอัลมอลต์ตนนับเม็ด แล้วใส่ถุงซิปล็อก อัลมอลต์วันละ 10 เม็ด เป็นของว่าง ต้องอบ ห้ามมีเกลือ 10 เม็ดต่อวัน มีกินเค้ก แต่ไม่นมเนย เพราะเจนแพ้ ชีวิตเจนไม่ได้มีความสุขใช่ไหม (หัวเราะ) ถ้าคนมีลูกจะเข้าใจ เรามองตาเขา เรารู้ว่าเราทำเพื่ออะไรตนคิดอย่างเดียวเลย ทำยังไงก็ได้เพื่อย้อนเวลาตัวเองกลับมาเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เราพึ่งแพทย์บ้าง แต่เราต้องใช้ของดี แพทย์เราไม่สามารถหาได้ทุกวัน เราต้องใช้ของที่ดี กินอะไรที่ดี ดูแลตัวเองทุกวัน ตรงนี้สำคัญกว่า...

