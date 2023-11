“เจนี่” เผยเคล็ดลับดูแลตัวเอง ทานอะไรบ้าง ผอมสุดในชีวิตแต่สุขภาพแข็งแรงดี

โดยเจ้าตัวก็เคยออกมาเคลียร์ประเด็นนี้ ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนคลั่งผอมและร่างกายแข็งแรงดี ซึ่ง “เจนี่” ก็ได้ออกมาแชร์ทริกการดูแลตัวเองในรายการแฉอีกครั้งว่า “เจนกินไข่ขาว 6 ฟองต่อวัน หากอาหารจำเป็นต้องใส่น้ำมันพืช ก็ขอหยดเดียว ไข่แดงกินวันเว้นวัน มีบ้างที่กินถั่ว ปลา เต้าหู้ ชอบทานเต้าหู้ที่แม่ทำเองมาก เป็นเต้าหู้นึ่ง ซึ่งแม่จะออกไปซื้อที่ตลาดตอนตี 5 เท่านั้นเพราะเป็นตลาดคนจีน โดยคุณแม่จะนึ่งเต้าหู้ให้ 1 ชิ้นแล้วโรยงา ใส่ต้นหอม เหมือนญี่ปุ่น ไม่ใส่น้ำปลา ที่บ้านไม่มีอะไรปรุงเลย...

นอกจากนี้เผยอีกว่า “เจนดูแลสุขภาพจริงจังในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้กินแบบไม่แคร์เลย กินคือกิน ทุกวันนี้ร่างกายเราไม่ได้เผาผลาญเหมือนตอนนั้น ร่างกายทุกอย่างก็สโลว์ดาวน์ สมมติดื่มเหล้า ตื่นตอนเช้าก็ปิ๊งเลย เดี๋ยวนี้แค่ไวน์ 1 แก้ว ใช้เวลา 2 วันในการบูท เจอแอลกอฮอล์ไม่ได้เลย ไม่ได้ดัดจริตนะ แค่จิบไปแค่ 1 แก้ว มันรู้สึกเลย เพราะไม่ได้แตะพวกนี้นานมาก

ทุกวันนี้รวบมื้อเช้ากับกลางวันเป็นหนึ่งมื้อ ตอนเย็นทานก่อน 4 โมงเย็น แต่ละมื้อกินโปรตีน ก่อน 4 โมงเย็นกินเต้าหู้ 1 ก้อนที่แม่ทำให้ ถามว่าอิ่มเหรอ กระเพาะมันหดจนมันอิ่มแล้ว ระหว่างวัน มีอัลมอนต์บ้าง มีโปรตีนบ้าง โปรตีนขาดไม่ได้ เดี๋ยวทำงานไม่ไหว ผลไม้ทาน ผักทาน ส่วนการนอนก็สำคัญ หลับตอน 2 ทุ่ม ตื่นตี4 โดยชีวิตประจำวันเริ่มตี5

ยืนยันว่าไม่ได้ผอม แต่เป็นคนมีโครง มีกระดูก ถ้าวันไหนลีนจะเห็นกระดูกขึ้นมาเลย เป็นบางวัน และด้วยแสงและด้วยเงา ยิ่งเจอเงาเยอะๆ ก็จะเห็นกระดูกชัด จริงๆ ก็ไม่เคยผอมที่สุดในชีวิตเท่าวันนี้ ซึ่งที่ผ่านมาก็ฝึกจิตแล้ว เพราะ ‘โนล่า’ (ลูกสาว) กินสปาเก็ตตี้ เฟรนซ์ฟรายจัดเต็ม ก็ต้องนั่งมองลูกกลืนน้ำลาย ป้อนลูกไปก็หอมไป (หัวเราะ)”ถามว่าเป้าหมายถามว่าคืออะไร ก็อยากให้สุขภาพแข็งแรง อยู่กับลูกให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ เมื่อก่อนเหมือนใช้บุญเก่า ยังวัยรุ่น ตื่นมาก็ยังสดใส แต่ตอนนี้ 42...

MGRONLINELIVE: “เจนี่” เปิดทริกผอม ไข่ขาว 6 ฟอง เต้าหู้ 1 ก้อน อัลมอลต์ 10 เม็ด! ใส่น้ำมัน 1 หยด ผอมสุดในชีวิตแล้วยังคงเป็นประเด็นถกเถียง สำหรับความผอมของ “เจนี่ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร” ที่เจ้าตัวมักเผยภาพผอมชนิดเห็นกระดูกชัดเจนในอินสตาแกรม โดยบางส่วนก็เป็นห่วงเจ้าตัวที่ผอมเกินไป แต่บางส่วนก็มองว่าถึงแม้จะผอมไป แต่เจนี่ผอมแบบคนที่ดูแลสุขภาพ ผอม

SANOOK: สวยรวยจริง 'เจนี่' ทุ่มงบ 100 ล้าน ทุบบ้านเก่าสร้างหลังใหม่ เปิดภาพอลังการสุดเจนี่ ทุ่มงบไม่อั้นทุบบ้านเก่าสร้างบ้านใหม่ เปิดภาพทุกมุมอลังการมาก เผยทำเพื่อความสุขไม่อยากให้มองเรื่องตัวเลข

SIAMRATH_ONLINE: 'เจนี่ อัลภาชน์' ฟาดลุคคลีโอพัตราแซ่บสะกดวันฮาโลวีนสมกับเป็นตัวแม่ตัวมัมของวงการบันเทิงจริงๆ เมื่อซุปตาร์ดัง 'เจนี่ อัลภาชน์' ออกมาฟาดลุคคลีโอพัตราสุดปังวันฮาโลวีน สวมเดรสแหวกอกลึกอวดอกตูมสุดเซ็กซี่ พร้อมโพสท่าสับชวนหวิวโชว์หุ่นลีนและเรียวขาสวย พร้อมเขียนแคปชั่นว่า Eternity was in our lips and in our eyes. 🐍 happy Halloween! .. เซ็ตนี้บอกเลยว่าทรงพลัง แซ่บสะกด เป๊ะปังทุกองศา ..

