“อัครเดช” ตั้ง “ภณวัชร์นันท์” นั่งเลขานุการ กมธ.อุตสาหกรรม

นายภณวัชร์นันท์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ในวันที่ 1 พ.ย.

ประเด็นที่ 1 เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตรา มาตรา 59 กำหนดว่า “รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก” ดังนั้น ในการเจรจา FTA กระทรวงพาณิชย์จะต้องเปิดเผยข้อมูลในการเจรจาให้เพียงพอต่อความเข้าใจของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการติดตามผลกระทบหรือส่วนได้ส่วนเสีย...

ประเด็นที่ 2 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเป็นหนึ่งในคณะเจรจาในนามตัวแทนของประเทศไทย ควรจัดให้มีการจัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล ระดมข้อคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้เสียสำหรับเป็นข้อมูล เพื่อประกอบการเจรจาที่เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และจะต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นที่มิได้กระทบหรือเป็นความลับทางการค้าระหว่างคู่เจรจา แต่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศไทย...

ประเด็นที่ 3 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.

ประเด็นที่ 4 กระทรวงอุตสาหกรรมควรเพิ่มบทบาทของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ในการทำหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบอิสระ (Notified Body) ซึ่งเป็นหน่วยงานตัวแทนของ EU ในการให้บริการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยควรมีการกำหนดเป้าหมายการทำงานของ สมอ.

