“หวาย ปัญญริสา” ขอโทษ “นิกกี้ นิโคล” ปมเทมาม่าลงบนไอโฟนเมื่อ 10 ปีก่อน

จากนั้นก็มีคอมเมนต์สนั่นในไอจี ที่เด่นๆ เช่น การแค่จำรายละเอียดบางอย่างผิดพลาดไปนิดเดียวสามารถทำให้คนๆ นึงเสียหายมาได้หลายปีเลย แต่ก็ขอบคุณคุณหวายนะคะ ที่ยอมรับความจริงแล้วก็ออกมาขอโทษนิกกี้วันนี้

MGRONLINELIVE: ดรามาสนั่น!พิษณุโลกประกาศล่าคนเด็ดบัวคูเมือง-ผกก.คุมตัวพบนายกเล็ก บอกเก็บเผื่อญาติทำกับข้าวกินพิษณุโลก - ดรามาสนั่นโซเชียลฯ..หลังจังหวัดพิษณุโลกประกาศล่าคนเก็บบัวคูเมือง-คลองสวยน้ำใส ขู่ถึงขั้นดำเนินคดี ล่าสุด ผกก.สภ.เมือง นำตัวคนเก็บบัว เข้าพบ “เปรมฤดี”นายกเทศมนตรีฯ บอกสำนึกผิด-ขอโทษ ยันเก็บไปเผื่อญาติทำกับข้าวกิน

MGRONLINELIVE: พลิกปูม 'เซลีน บูติเย่' สาวไทยชื่อฝรั่งเศส นักกอล์ฟชั้นนำของโลกนับจาก “ไทเกอร์ วู้ดส์” ผงาดขึ้นมาครองโลกกีฬากอล์ฟ เมื่อร่วม 20 ปีก่อน คนไทยก็ได้ปลาบปลื้มไปด้วย โดยเคลมว่าไทเกอร์ วู้ดส์ เป็นคนไทยคนหนึ่ง ในฐานะที่เขาเป็นลูกครึ่ง พ่ออเมริกัน แม่ไทยบัดนี้ วงการกอล์ฟไทยได้ปลาบปลื้มในลักษณะคล้ายๆ ก

NATIONTV22: 'ก้าวไกล' มีมติฟัน สส.ปราจีนบุรี พ้นพรรค ผลสอบพบล่วงละเมิดจริง'ก้าวไกล' ฟัน สส.ปราจีนบุรี พ้นพรรค ขณะ 'สส.ปูอัด' ยังรอด ตัดสิทธิ พร้อมให้รับผิด ขอโทษ และเยียวยาผู้เสียหาย เผยทั้ง 2 กรณี คุกคามทางเพศจริง สำหรับ การประชุมเป็นไปนานกว่า 6 ชั่วโมง

THAIPBSNEWS: ยกระดับ “กอ.รมน.” หัวใจงานด้านความมั่นคงการเสนอยุบ กอ.รมน.ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีการพูดถึงมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ที่ผ่านมามีการปรับโครงสร้าง กอ.รมน.ในหลายรัฐบาล แต่ยังมีภาพจำเดิมคือ งานความมั่นคงภายใน งานป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นแนวคิดดั้งเดิมตั้งแต่ก่อตั้ง กอ.รมน. (กอ.ปค.)เมื่อ 50 ปีก่อน ร.ศ.ดร.

SIAMRATH_ONLINE: เกินต้าน! 'คริส หอวัง' เปิดภาพ 15 ปีก่อน โชว์สกิลบัลเล่ต์สร้างความฮือฮาในโลกโซเชียล เมื่อนักแสดงสาวดัง 'คริส หอวัง' ออกมาเผยภาพเมื่อ 15 ปีก่อน ในลุคนักบัลเล่ พร้อมเล่าเรื่องราวว่า 'Halloween ไม่มี มีแต่รูป15ปีที่แล้วเพราะเจอ mrpompam ตากล้องที่ถ่ายคริส ค้นfiles !!!! ขอบคุณพี่นะค้าา ที่จำคริสได้ และ ยังอุตส่าห์เก็บfileรูปเหล่านี้ไว้ ปัจจุบัน ทำไม่ได้แล้วนะ เหล่านี้' หลังโพสต์เผยแพร่ทำเอาเอฟซีกดไลค์รัว...

SANOOKNEWS: ประจักษ์ชัย ไหทองคำ ย้อนรูป 30 ตุลาคม เมื่อ 7 ปีก่อน ได้ดิบได้ดีทุกคนจนแฟนๆ ฮือฮา!ประจักษ์ชัย ไหทองคำ กับรูปศิลปินที่เคยทำงานด้วย จนหลายคนเซอร์ไพรส์สุดๆ

