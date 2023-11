“หมอธีระ”เผย BA.2.86 มีแนวโน้มจะทำให้เกิดการระบาดทั่วโลกได้

ชี้ให้เห็นว่า ในกลุ่มคนที่เคยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นมาก่อน หรือกลุ่มคนที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 สายพันธุ์ก่อนหน้ามาก่อน แม้จะมีระดับภูมิคุ้มกันที่ตรวจพบในเลือดและในเยื่อบุทางเดินหายใจอยู่ก็ตาม ก็ยังติดเชื้อโรคโควิด-19 สายพันธุ์ BA.2.86 ได้

ทั้งนี้ ประกอบกับการที่เราทราบความรู้พื้นฐานที่พบจากการวิจัยก่อนหน้านี้ทั่วโลกว่า สายพันธุ์ BA.2.86 นั้นมีการกลายพันธุ์ตำแหน่งต่างๆ จำนวนมาก ทำให้มีสมรรถนะในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันมากทีมงานจากจีนทบทวนองค์ความรู้วิชาการเกี่ยวกับ Long COVID จนถึงปัจจุบัน ลงในวารสาร Signal Transduction and Targeted Therapy เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2023

สรุปให้เห็นว่าปัญหา Long COVID ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกจำนวนมากนั้น ได้รับการศึกษากลไกพยาธิกำเนิด พบว่าเกิดได้จากทั้งการคงค้างของไวรัสหรือชิ้นส่วนไวรัสในร่างกาย, การเกิดกระบวนการอักเสบอย่างต่อเนื่อง, การทำงานผิดปกติของเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด, การเกิดภูมิคุ้มกันต่อต้านตนเอง, และ/หรือการเสียสมดุลของจุลชีพในร่างกาย

กลไกข้างต้นส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่างๆ ตามมาในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท หรือระบบสืบพันธุ์ ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาหนทางที่จะรักษาความผิดปกติต่างๆ เหล่านั้นในผู้ป่วย Long COVID ซึ่งคงต้องมีการติดตามกันต่อไป1. Mucosal and Serum Antibodies 3 Weeks after Symptomatic BA.2.86 Infection. NEJM. 26 October 2023.

2. The long-term health outcomes, pathophysiological mechanisms and multidisciplinary management of long COVID. Signal Transduction and Targeted Therapy. 1 November 2023.

