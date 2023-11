“รุ้ง” ไล่ “ปูอัด” อย่าหน้าด้านเมาไม่ใช่ข้ออ้างทำเลว ชี้ก้าวไกลแก้ปัญหาเรื่องเพศไม่ได้ เรื่องอื่นก็ไม่รอด

ล่าสุด “รุ้ง ปนัสยา” แกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ทวีตข้อความผ่านแอปพลิเคชั่น X (ทวิตเตอร์) ส่วนตัว @PanusayaS ระบุว่า...ปูอัดต้องลาออก อย่าหน้าด้าน เมาไม่ใช่ข้ออ้างที่จะไปกระทำเลวต่อคนอื่น ก้าวไกลต้องแก้ปัญหาเรื่องเพศให้ได้ ถ้าแก้ไม่ได้ เรื่องอื่นก็สู้ไม่รอด

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MGRONLINELIVE: ก้าวไกลป่วนหนักหลังมติขับ ส.ส.สองมาตรฐาน สก.หญิงแท็กหา 'ไชยามพวาน' หน้าด้าน ไม่ละอายแก่ใจ“สก.ก้าวไกล บางซื่อ” เดือด แท็กหา “สส.ปูอัด” ซัดหน้าด้าน เป็นคนให้ได้ก่อนค่อยเป็นผู้แทนประชาชน ขณะ สส.หญิง ประท้วงเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำ หลัง “ก้าวไกล” มีมติลงโทษ สส.คุกคามทางเพศ ด้านโซเชียลระอุ ตามหาใครโหวตช่วย “สส.ปูอัด” ไม่โ

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: 'รุ้ง ปนัสยา' จี้ 'ปูอัด' ต้องลาออก เมาไม่ใช่ข้ออ้าง 'ก้าวไกล' ต้องแก้ปัญหาเรื่องเพศให้ได้จากกรณีที่คณะกรรมการวินัย คณะกรรมการบริหาร พรรคก้าวไกล มีมติว่า นาย ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ ทำผิดวินัยร้ายแรง คุกคามทางเพศ ที่ประชุมร่วม สส.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

NATIONTV22: ผิดหวังหนัก 'ไอซ์ รักชนก' ซัด 'สส.ปูอัด' ยังไม่คิดรับผิด ปมคุกคามทางเพศ'ไอซ์ รักชนก' ผิดหวังหนัก มติก้าวไกล คาดโทษ 'สส.ปูอัด' ปมคุกคามทางเพศ ซัด อ้างหน้าตาเฉยไม่ยอมรับผิด ลั่นจากนี้ขอหยุดทำกิจกรรมกับพรรค

แหล่ง: NationTV22 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: “ไอซ์ รักชนก” ยันโหวตขับออกหมดทุกคน ปม ส.ส.คุกคามทางเพศ ผิดหวังคนถูกร้องไม่รับผิดชอบ“ไอซ์ รักชนก” ยกมือโหวตขับออกหมดทุกคน ปม “สส.ก้าวไกล” คุกคามทางเพศ ย้อนเคสเมาแล้วขับยังยืดอกลาออก ผิดหวังคนถูกร้องไม่ยอมรับความผิด-ยังประกาศหน้าตาเฉย จองกฐินขอตั้งตารอดู “ปูอัด” จะขอโทษออกมาจากใจจริงหรือเป็นแค่การแสดงอีกฉาก เพื่อ

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SANOOK: 'ไอซ์ รักชนก' ประกาศไม่ขอร่วมกิจกรรมพรรคก้าวไกล เหตุผิดหวังมติคาดโทษ 'ปูอัด''ไอซ์ รักชนก' ประกาศไม่ขอร่วมกิจกรรมพรรคก้าวไกล เหตุผิดหวังมติคาดโทษ 'ปูอัด'

แหล่ง: Sanook | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KOM_CHAD_LUEK: จอมทองสะเทือน ‘ปูอัด’ สะดุดปมฉาว ‘ก้าวไกล’ ไม่ขับแต่เชือดจับตาสมรภูมิจอมทอง ปูอัด ไชยามพวาน สะดุดปมฉาว ก้าวไกลฟันผิดคุกคามทางเพศ มติขับพ้นพรรค เสียงไม่พอแต่ถูกคาดโทษ ต้องรับผิด

แหล่ง: Kom_chad_luek | อ่านเพิ่มเติม ⮕