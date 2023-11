“มิกค์” ทึ่งปาฏิหาริย์ “พญานาค” เผยเรื่องอัศจรรย์ก่อนรับเล่นละคร “แม่โขง”

“มิกค์ ทองระย้า” ทึ่งปาฏิหาริย์พญานาค เผยเรื่องอัศจรรย์ที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเอง ก่อนได้รับการติดต่อแสดงเรื่อง “ยังคงสร้างความฮือฮาอย่างต่อเนื่อง สำหรับละครแอ็กชั่นผจญภัย ฟอร์มยักษ์ “แม่โขง” จากค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ นำแสดงโดย 2 พระเอก มิกค์ ทองระย้า, หลุยส์ เฮส พบ เปรี้ยว-ทัศนียา การสมนุช ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับ “พญานาค” ผสมผสานไปกับเรื่องราวชวนติดตาม

โดย มิกค์ พระเอกหนุ่มได้เปิดเผยเรื่องอัศจรรย์ความเชื่อในเรื่องพญานาค ที่ได้สัมผัสมากับตัวเองให้ฟังว่า “สำหรับละครแม่โขง ตั้งแต่ทราบว่าจะได้เล่นก็ดีใจมาก ๆ ครับ เพราะละครเรื่องนี้เป็นละครฟอร์มใหญ่ มีฉากบู๊แอ็กชั่นที่ผมก็ห่างมานานมากแล้ว และยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับ พญานาค ที่ผมเองก็มีความเชื่อตรงนี้ด้วยเช่นกัน แม่โขงเลยเป็นละครที่ผมตื่นเต้น และตั้งใจทำการบ้านหนักมากครับ

จริง ๆ ตั้งแต่ก่อนที่ผมจะทราบว่า ได้เล่นละครเรื่องนี้ ก็มีเรื่องแปลก ๆ เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกัน คือผมเคยไปทำบุญที่วัดป่ากินรี จ. headtopics.com

พอทำแล้วก็มีอะไรดี ๆ เข้ามาเรื่อย ๆ นะครับ แล้วหลังจากนั้นไม่นาน ผมก็ทราบว่าตัวเองได้เล่นละครเรื่องแม่โขง คือวันที่เราทราบว่าเราได้เล่นละครเรื่องนี้ ซึ่งมีเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคด้วย ผมก็ตกใจและดีใจจริง ๆ ครับ วันแรกที่ได้เจอ พี่เวอร์ (โอริเวอร์ บีเวอร์) ผู้จัด และผู้กำกับละครแม่โขง คำถามแรกที่ผมถามพี่เวอร์เลยคือ พญานาคในละครสีอะไรครับ พอพี่เวอร์บอกว่าสีดำ ผมก็ขนลุกเลยครับ แล้วผมก็เล่าให้พี่เวอร์ฟังว่า ตัวผมบูชาท่านอยู่ พร้อมกับเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พี่เวอร์ฟังด้วย เพราะตลอด 30...

