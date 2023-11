“ปิยบุตร” ผิดหวังมติพรรคก้าวไกลจัดการ ส.ส.คุกคามทางเพศ

โดยผลการลงมติให้ วุฒิพงศ์ ทองเหลา สส. ปราจีนบุรี พ้นจากสมาชิกพรรคก้าวไกล ด้วยมติ 120 เสียง ส่วน ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส. กทม. เสียงส่วนใหญ่ 106 เสียง เห็นควรให้ขับออกจากสมาชิกพรรค แต่เนื่องจากว่าเสียงไม่ถึง 3 ใน 4 ซึ่งคือ 116 เสียงของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรค และ สส.

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ทวิตข้อความผ่าน x ถึงกรณีผลการลงโทษ สส.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MGRONLINELIVE: “ปิยบุตร”ผิดหวังมติก้าวไกลจัดการ ส.ส.คุกคามทางเพศนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า“การใช้อำนาจที่ได้จากตำแหน่งของตนไปจูงใจล่อลวงบุคคลอื่นให้กระทำการตามที่ตนต้องการเพื่อแลกเปลี่ยนกัน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องทางเพศ เป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับไ

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAICH8NEWS: 'ปิยบุตร' ผิดหวังมติ 'ก้าวไกล' จัดการ สส.คุกคามทางเพศ ทำนายอนาคตไปต่อทางการเมืองยาก มองเสียทุกฝ่าย'ปิยบุตร' ผิดหวังมติ 'ก้าวไกล' จัดการ สส.คุกคามทางเพศ เหน็บ สส.ถูกร้อง 'ปูอัด-วุฒิพงศ์' หากมีความรับผิดชอบ-รู้จักมาตรฐานใหม่-ลดหัวโขน คงไม่ต้องใช้กลไกลงมติตาม รธน.

แหล่ง: thaich8news | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: 'วุฒิพงศ์' ต้องหาพรรคใหม่สังกัดใน 30 วัน หลังโดนก้าวไกลขับ หากไม่ทันต้องพ้นตำแหน่ง ส.ส.วุฒิพงศ์ ส.ส.ปราจีนฯ ก้าวไกล ที่ถูกขับออก ต้องหาพรรคใหม่สังกัดใน 30 วัน หากไม่ได้พ้นจากความเป็น ส.ส.วันนี้ (2 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีพรรคก้าวไกลมีมติขับนายวุฒิพงศ์ ทองเหลา ส.ส.ปราจีน ิิกจากการเป็นสมาชิกพรรค จากเหตุมีพฤติ

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: ผลสอบออกแล้ว! 2 ส.ส.ก้าวไกลคุกคามทางเพศผิดวินัยร้ายแรง โทษขับพ้นพรรค ชง กก.บห.ลงมติพรุ่งนี้เบญจา เผยผลสอบ 2 สส.ของพรรคถูกร้องเรียนคุกคาม-ล่วงละเมิดทางเพศ ทำผิดวินัยร้ายแรง โทษถึงขั้นขับออก เสนอที่ประชุมพรรคลงมติพรุ่งนี้ ยันไม่กังวลจำนวน ส.ส.ลดแม้เป็น ส.ส.เขต ย้ำไม่มีวัฒนธรรมปกป้องวันที่ 31 ต.ค.2566 ที่พรรคก้าวไกล น.ส.

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: มติก้าวไกลขับ'วุฒิพงศ์'ส.ส.หื่นพ้นพรรค อีกรายแค่คาดโทษวานนี้ ( 1 พ.ย.) ภายหลังการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล และ ส.ส.นานกว่า 6 ชั่วโมง เพื่อลงมติกรณีมีผู้ร้องเรียนว่ามีการคุกคามทางเพศนั้น โดยที่ประชุมมีมติขับ นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา ส.ส.ปราจีนบุรี ออกจากสมาชิกพรรค ซึ่งถื

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: 'ไชยามพวานก้าวไกล' โผล่หน้าแล้วโค้งขอโทษปัดคุกคามทางเพศ อ้างแจงช้าหวั่นกระทบหลายฝ่าย-โบ้ยดิสเครดิตเปิดหน้าครั้งแรก ส.ส.ฝั่งธนถูกกล่าวหาคุกคามทางเพศ ไชยามพวาน โค้งคำนับขอโทษ ชี้แจงช้า เพราะอาจกระทบหลายฝ่าย ปัดคุกคามทางเพศ เชื่อเป็นขบวนการดิสเครดิต พร้อมให้กกต.ตรวจสอบ กันพรรคถูกครหาหากตัดสินออกมาทางใดทางหนึ่ง

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕