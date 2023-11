“ปลัดอุตฯ” ยันเดินหน้าเฟส 2 ศูนย์ทดสอบยานยนต์ฯ เตรียมประกาศผู้ชนะอีบิดดิ้ง 844ล้าน สร้างสนามทดสอบสมรรถนะ

ขณะที่ มีรายงานว่า บริษัทผู้ชนะการประกวดราคา โครงการก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะ และการป้องกันดินสไลด์สู่สนามทดสอบยางล้อ ตามมาตรฐาน UN R117 นั้น พบมีข้อมูลอยู่ในระบบอีบิดดิ้ง ว่า มีผู้แข่งขัน 2 รายและมีผู้รับการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทผู้รับคัดเลือกมีราคาต่ำสุด อยู่ที่ 844,230,000 บาท 1. สนามทดสอบสมรรถนะและความเร็ว และการป้องกันดินสไลด์สู่สนามทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 3. ทางวิ่ง (Run-In) ส่วนต่อขยายจากสนามทดสอบยางล้อเพื่อการทดสอบมาตรฐาน UN R117 ทั้งนี้หากสมอ.

สำหรับโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ใช้พื้นที่ 1,235 ไร่ บริเวณเขตสวนป่าลาดกระทิง ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยเป็นการลงทุนของภาครัฐทั้งหมดภายใต้กรอบวงเงิน 3,705.7 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่า 55 % ใช้งบประมาณไปแล้ว 2,038 ล้านบาท คงเหลือการดำเนินงานอีก 45 % ในวงเงินประมาณ 1,667.

การก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อของไทย ไปสู่การเป็นซุปเปอร์คลัสเตอร์ (Super Cluster) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทย เปลี่ยนผ่านจากการเป็นฐานการผลิตยานยนต์สันดาปภายใน เป็นยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียน มีบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อ...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SIAMRATH_ONLINE: 'รมว.กลาโหม' เตรียมประชุมคืบหน้า ตั้งคณะคุยจีน ถกเปลี่ยนซื้อ 'เรือฟริเกต' แทน 'เรือดำน้ำ'วันที่ 2 พ.ย.66 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุทิน คลังแสง รมว.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: กบน.ลดราคาน้ำมันเบนซินทุกชนิด เริ่ม 7 พ.ย.66-31 ม.ค.67 ฐานะเงินกองทุนน้ำมันติดลบ 74,292 ล้านบาทลดค่าครองชีพ กบน.ลดราคาน้ำมันเบนซินทุกชนิด เริ่ม 7 พ.ย.66-31 ม.ค.67 ฐานะเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 29 ต.ค.66 ติดลบ 74,292 ล้านบาท นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผย ภายหลังประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) วันที่ 2 พ.ย.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: จับยกแก๊ง 'จิ๊กโก๋ 14 ปี' ประดิษฐ์ปืนเอง กราดยิงคู่อริงานบุญแข่งเรือ พลาดถูก 'น้องเปรี้ยว' นศ.สาวดับวันที่ 2 พ.ย.66 ที่สถานีตำรวจภูธร อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม พล.ต.ต.ธวัชชัย ถุงเป้า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ พ.ต.อ.ณัฏฐพนธ์ พยอมใหม่ รอง ผบก.นครพนม พ.ต.อ.ศรีนคร นัยวัฒน์ ผกก.สภ.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: รมว.ท่องเที่ยวฯ เดินหน้า Quick Win พบ 5 แพลตฟอร์มดังจีนสร้างโอกาสดึงนักเดินทางเข้าไทยวันที่ 1 พ.ย.66 เวลา 10.30 น.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: โค้งสุดท้าย! ส่องเลขเด็ดพิธีอาบน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์รับโชคออกพรรษาวันที่ 1 พ.ย.66 ที่สำนักสงฆ์หลวงปู่โชค ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: 'ศรีสุวรรณ' เผยตุลาการศาลปกครองสูงสุดผู้แถลงคดีให้ชาวบ้านชนะกรณีนายทุนฮุบป่าพรุแม่รำพึงวันที่ 1พ.ย.66 นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ศาลปกครองสูงสุดได้นัดคู่กรณีมาพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 31 ต.ค.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕