“ประเสริฐ” เตรียมเคาะรายชื่อบอร์ดเอ็นทีใหม่ 3 พ.ย.นี้

ขณะที่บอร์ดเดิมเหลืออยู่ 7 คน คือ นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองประธานบอร์ด, น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ,นายธงทิศ ฉายากุล, นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์, นายธิบดี วัฒนกุล , เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร และ พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

สำหรับคุณสมบัติของบอร์ดที่จะเข้ามาใหม่ ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การบริหารองค์กร และความชำนาญด้านเทคโนโลยี ที่สำคัญคือต้องมีนโยบายในการขับเคลื่อนเอ็นทีไปสู่อนาคตรายได้ใหม่ๆ รวมถึงแผนการบริหารคนที่แต่เดิมมีแผนในการลดคนอย่างต่อเนื่อง จาก 13,800 คน เหลือประมาณ 7,000 คนภายในปี 2570

นายประเสริฐ กล่าวว่า เมื่อได้รายชื่อบอร์ดทั้ง 6 คนแล้ว กระบวนการต่อไปต้องเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเห็นชอบ เพื่อส่งต่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ คาดว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน จากนั้นบอร์ดจะเป็นผู้เลือกประธานบอร์ดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่า มีแนวคิดในการเปลี่ยนตัวกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ตอนนี้ พ.อ.สรรพชัยย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ยังไม่ได้ทำงานผิดพลาด ส่วนแนวคิดในการสรรหาบอร์ดและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) นั้น ขณะนี้ยังไม่มีแนวคิดในการเปลี่ยน

