“บล.ลิเบอเรเตอร์” เปิดบริการพอร์ต 'Credit balance” พร้อมเทรดวันนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด หรือ LIBERATOR ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม Social Invest-ment Platform ครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลโบรกเกอร์ 100% และให้บริการทางการเงินอย่างครอบคลุม พร้อมบรรลุเป้าหมายให้บริการพอร์ต Credit balance ตามเสียงเรียกร้องจากแฟนคลับ ทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์อีกเพียบ! เพียงท่านเปิดบัญชีกับลิเบอเรเตอร์ ก็พร้อมเทรดได้เลยวันนี้!!

ตามคอนเซปต์ บล.ลิเบอเรเตอร์ ที่มุ่งเน้นทำให้การลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายสำหรับนักลงทุน ล่าสุดนำเสนอบริการใหม่พอร์ต “Credit balance” หรือ ”บัญชีมาร์จิน (Margin)” ตามที่หลายคนคุ้นหูกัน เพื่อเป็นอีกช่องทางสร้างความยืดหยุ่นในการจัดการเงินทุนและสร้างโอกาสในการทำกำไรมากขึ้น รวมถึงสร้างความสะดวกสบายให้นักลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว

นางสาวภาวลิน ลิมธงชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า “เราทำตามคำเรียกร้องของลูกค้าและเหล่านักลงทุน ที่ถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่องการเปิดพอร์ต “Credit balance” วันนี้เราพร้อมให้บริการเป็นที่เรียบร้อย รองรับการปล่อยมาร์จินให้บริษัทจดทะเบียนเกือบ 100 บริษัท ในอัตราดอกเบี้ยเพียง 6.50%”

นักลงทุนที่เปิดใช้บริการพอร์ต Credit balance จะสามารถกู้ยืมเงินเพื่อเพิ่มอำนาจในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ โดยวางหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin Requirement :IM) เป็น ‘เงินสด’ หรือ’ หุ้น’ ในบัญชีได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดฯ เพื่อนำมาใช้เป็นประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยหุ้นที่ซื้อจะถูกใช้เป็นหลักประกันในบัญชี ส่วนเงินจากการขายหุ้นจะใช้ชำระยอดเงินกู้โดยอัตโนมัติ

“ด้วยคอนเซปต์ของการลงทุนรุ่นใหม่ เราทำให้ทุกขั้นตอนรวดเร็วขึ้น ซึ่งวิธีการเปิดบัญชีเป็นการเพิ่มบัญชีปกติเข้ามาให้ลูกค้าสามารถสมัครได้ง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนผ่านช่องทางทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์”นางสาวภาวลิน กล่าว

