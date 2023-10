“ทิม พิธา” ตัวอยู่นิวยอร์ก แต่ไม่ลืมส่งช่อดอกไม้ HBD “แอฟ ทักษอร”

วันนี้ 27 ตุลาคมเป็นอีกหนึ่งวันที่แสนพิเศษ สำหรับคุณแม่คนสวย “แอฟ ทักษอร” เพราะอายุ 43 ปี บริบูรณ์แล้ว แต่หน้าตานึกว่าสาวอายุ 20 ต้นๆเท่านั้นเอง แน่นอนว่าวันเกิดของ “แอฟ” ก็ต้องมีคนสำคัญทั้งในวงการและนอกวงการร่วมอวยพรวันเกิดให้กันมากมาย และหนึ่งในนั้นก็มี “ทิม พิธา” ด้วย ที่ตอนนี้อยู่ที่เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมงานกาล่า TIME100 Next ของนิตยสาร TIME รวมทั้งมีภารกิจต่างๆอีก

ถึงแม้ว่าตัว “ทิม” จะอยู่ที่นิวยอร์ก แต่ก็ไม่ลืมวันเกิดวันสำคัญของ “แอฟ” เพราะเจ้าตัวได้ส่งดอกไม้ช่อโตไปให้ “แอฟ” ด้วย พร้อมเขียนข้อความในการ์ดสั้นๆว่า “Happy Birthday” แล้วลงชื่อ “Tim & Pipim” ซึ่งเจ้าของวันเกิดก็ได้ลงรูปในไอจีสตอรี่ พร้อมแท็กหาเพื่อขอบคุณ

ส่วน “ทิม” ก็ได้รีพายภาพดังกล่าวลงไอจีสอตรี่ของตัวเอง แล้วเขียนข้อความว่า “May happiness bloom in your heart all year long!” หรือแปลเป็นไทยว่า “ขอให้ความสุขเบ่งบานในใจคุณตลอดทั้งปี!”

