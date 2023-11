“ต่อ ธนภพ” กุมความลับ! เรื่องหัวใจ “แอฟ ทักษอร” รู้แต่พูดไม่ได้ ดีใจพี่สาวแฮปปี้

และเป็นหนึ่งในผู้กุมความลับเรื่องหัวใจของดาราสาวด้วย ก่อนหน้านี้ที่ “แม่หมี” แม่เลี้ยงของแอฟลงรูปร่วมเฟรม โดยมี “นนกุล-ชานน สันตินธรกุล” และ “สงกรานต์ เตชะณรงค์” อยู่ด้วย ก็ทำเอาฮือฮาไม่น้อย

MGRONLINELIVE: "ต่อ ธนภพ" กุมความลับเบอร์หนึ่ง! ลั่นดีใจกับ "พี่แอฟ" กับเรื่องหัวใจ ที่ใครๆ ก็รู้!"ต่อ ธนภพ" รับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งกับ "แอฟ ทักษอร" แต่สำหรับตัวเองไม่มีอะไรคลุมเครือ เพราะคนอื่นคลุมเครือกว่า แต่พูดเรื่องรักอีกฝ่ายไม่ได้ ให้เกียรติพี่สาว แต่ก็รู้มาตลอด บอกทุกคนก็รู้ ใครๆ ก็รู้ ดีใจกับแอฟตลอด

ต่อ ธนภพ ผู้กุมความลับ ตอบเรื่องหัวใจ แอฟ ทักษอร หลังสถานะดูคลุมเครือ

"ต่อ ธนภพ" ผู้กุมความลับ รู้เรื่องหัวใจ "แอฟ ทักษอร" มาตลอดแต่พูดไม่ได้

แฟนคลับกรี๊ด 'แอฟ ทักษอร' แต่งเป็นผีสาว ตอบ 'นนกุล' แบบนี้ หวานเลยแฟนคลับกรี๊ด 'แอฟ ทักษอร' แต่งตัวเป็นผีสาวสุดสวย ในวันฮาโลวีน ทำเอา 'นนกุล' บอก อย่ามาหลอกนะ แต่พีคกว่า เจอแอฟสวนแบบนี้

ควันหลง 'ฮาโลวีน' คู่คนบันเทิง หวานฉ่ำ ไม่หลอกดาว ทำสนั่นโลกออนไลน์วันนี้พาไปดูควันหลงฮาโลวีน คนบันเทิงซะหน่อย มีทั้งสายหลอนขนหัวลุก สายน่ารักฮาน้ำตาไหล และก็สายหวานที่มาเป็นคู่ ๆ จนชาวเน็ตฮือฮา โดยเฉพาะ 'แอฟ ทักษอร - นนกุล' คู่นี้ค่อย ๆ ชัดขึ้นหรือเปล่านะ

ส่องของขวัญ 'นนกุล' หลัง 'แอฟ ทักษอร' ลงภาพขอบคุณทุกคนที่อวยพรนนกุล แซวนางเอกคู่จิ้น แอฟ ทักษอร ลงภาพของขวัญขอบคุณทุกคน หลายคนอยากรู้ชิ้นไหนของคนแซว

