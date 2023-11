“ดวลเพลงดัง แชมป์ชนแชมป์” เอาใจสายคลาสสิก คว้าเพลงลูกทุ่งอมตะ ขี่เก๋งอย่าลืมเกวียน ชิงแชมป์

ใครคือตัวจริง “ดวลเพลงดัง แชมป์ชนแชมป์” คว้าเพลงลูกทุ่งฮิตตลอดกาล “ขี่เก๋งอย่าลืมเกวียน” ของ “ภูมินทร์ อินทพันธ์” วัดฝีมือแชมป์ออฟเดอะแชมป์

สัปดาห์นี้ “ดวลเพลงดัง แชมป์ชนแชมป์" ส่ง 3 แชมป์เสียงดีประชันฝีมือ กับเพลงลูกทุ่งสุดคลาสสิก งานนี้พิธีกรอารมณ์ดี หอย-เกียรติศักดิ์ อุดมนาค ไม่รอช้าเปิดเวทีพร้อม 3 กรรมการ นีโน่-เมทนี, ตั๊ก-ศิริพร และ ไอซ์-ศรัณยู ที่แท็กทีมมามอบรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ พร้อมเฟ้นหาแชมป์ออฟเดอะแชมป์ เสียงดี ลีลาเด็ด ถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้โดนใจสุด ๆ

ซึ่งครั้งนี้เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีที่ต้องสู้กันด้วยเสียงเพลงของ 3 แชมป์ แชมป์เพลงหลงเสียงนาง แชมป์เพลงสมศรี 1992 และ แชมป์เพลงเมียไม่มาเมียไม่มี โดยโจทย์เพลงประจำสัปดาห์คือเพลง ขี่เก๋งอย่าลืมเกวียน ของนักร้องคุณภาพ ภูมินทร์ อินทพันธ์ สำหรับเพลงนี้มีเนื้อหาและดนตรีติดหู ฮิตอมตะโดนใจสาวกเพลงลูกทุ่งมาอย่างยาวนาน แต่มีความยากท้าทายความสามารถของเหล่าผู้เข้าแข่งขันพอสมควร คงต้องไปลุ้นกัน ว่าแต่ละคนจะพิชิตโน้ตประหารและถ่ายทอดอารมณ์ของหนุ่มบ้านนา ผู้เต็มไปด้วยความห่วงใยได้หรือไม่... headtopics.com

ติดตามความสนุกสนาน และร่วมเชียร์ผู้เข้าแข่งขันได้ในรายการ “ดวลเพลงดัง แชมป์ชนแชมป์” วันพุธที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เวลา 13.00 น. ทาง Facebook : Ch7HD และ Ch7HD Entertainment และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรายการต่าง ๆ ได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV และช่องทางออนไลน์ Facebook, IG, X, TikTok, YouTube : Ch7HD เว็บไซต์ : www.ch7.com

