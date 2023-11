“ซี” เตรียมโชว์เสียงร้องเพลงประกอบซีรีส์ “สูตรลับขโมยใจ” บวงสรวงเช้านี้พุ่งติดเทรนด์

โดยในเรื่อง “ซี” รับบทเป็น “คุณทศ” คนที่ชอบถ่ายรูป ตามรอยคุณพ่อ และจะมีเหตุจำเป็นที่ต้องทำอะไรบ้างอย่าง อยากให้รอดูกัน โลเคชั่นหลักจะอยู่ที่ทะเลเป็นหลัก แถมงานนี้เจ้าตัวยังการันตีอีกว่าเรื่องนี้เล่นเป็นคนดีกว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาจริงๆไม่ได้หลอกเลย

แค่นั้นไม่พอ “ซี” ยังได้รับอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญนั่นก็คือการร้องเพลงประกอบซีรีส์ที่ชื่อเพลงว่า “คนนี้น่ารักจัง” และได้ “พี่แอ้ม อัจฉริยา” มาช่วยแต่งเพลงให้ด้วย รวมทั้งยังสปอยล์อีกด้วยว่าถ้าใครเอาท่อนฮุคไปลงให้ใครแปลว่าคนนั้นน่ารักแน่นอนอีกด้วย

เมื่อ “เฮียซี” คนฮอตบวงสรวงซีรีส์ทั้งที แฟนคลับก็พากันส่งกำลังใจดีๆผ่านแฮชแท็ก “#บวงสรวงสูตรลับขโมยใจxซีพฤกษ์” จนพุ่งติดเทรนด์อันดับที่1 แฟนๆเตรียมรอดูซีรีส์ “สูตรลับขโมยใจ” ได้เลยออนแอร์ตอนแรกวันที่ 17 พ.ย.นี้ เวลา 20.00 น. ทาง TrueID สามารถติดตามชมได้ทุกวันศุกร์และเสาร์

